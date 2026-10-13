Vyšetřování požáru Starlinku u Varšavy pokračuje. Německo zadrželo podezřelou ženu

Německé úřady zadržely ženu podezřelou z účasti na podpálení pozemní stanice společnosti Starlink letos v září ve Varšavě. Informují o tom v úterý polská média s odkazem na své policejní zdroje. Jednat by se však mohlo o svědkyni, vyplývá z prohlášení ministra vnitra Bádenska-Württemberska Manuela Hagela.
V pondělí polský premiér Donald Tusk uvedl, že německá policie na polskou žádost zadržela dva podezřelé turecké občany. Podle premiéra je podpálení stanice součástí hybridní války.
Stanice Polsat News a další polská média tvrdí, že německá policie zatkla ženu, kterou podezřívá z logistické účasti na akci. Mohla být například řidičkou vozu, který použili dva dříve zadržení muži. Policie podle tisku podezřelou dopadla při razii v Berlíně. Polsko požár vyšetřuje jako sabotáž a teroristický čin provedený na pokyn cizí mocnosti, uvedla polská tisková agentura PAP.
Ministr vnitra německé spolkové země Bádensko-Württembersko Hagel v úterý podle agentury DPA uvedl, že v souvislosti s vyšetřováním policie provedla několik domovních prohlídek. Sdělil také, že byla zadržena a ztotožněna jedna svědkyně, která byla později propuštěna. Ministr neuvedl další podrobnosti a poukázal na to, že vyšetřování je zatím na počátku.
Stanice společnosti Starlink v obci Wola Krobowska poblíž Varšavy začala hořet 23. září. Při požáru nebyl nikdo zraněn. Stanice zajišťovala přístup k internetu značné části střední a východní Evropy, a to včetně Ukrajiny, která se brání ruské agresi. Stanice byla uvedena do provozu v roce 2021, šlo o první objekt svého druhu v Polsku, připomněl polský internetový portál Onet.
Satelitní služba Starlink amerického miliardáře Elona Muska poskytuje připojení k internetu i ukrajinské armádě, což podle expertů představuje důležitý faktor při obraně před ruskou invazí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj naléhá, aby USA umožnily Ukrajině za pomocí Starlinku zasahovat i místa, odkud ruské síly odpalují balistické rakety. „Pomozte nám ochránit naše nebe a získat zde nadvládu. (Ruský prezident Vladimir) Putin pak usedne k jednacímu stolu,“ uvedl Zelenskyj minulý týden poté, co ruské útoky zabily v ukrajinských městech více než sedm desítek lidí.
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