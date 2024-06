Vyšetřování politika AfD Bystroně se pozastaví. Po eurovolbách získal imunitu

Mnichovské státní zastupitelství bude brzy muset pozastavit vyšetřování z korupce podezřelého politika Alternativy pro Německo Petra Bystroně, protože uspěl ve volbách do Evropského parlamentu a díky tomu získá imunitu. Ve středu to napsal server politického magazínu Der Spiegel. Bystroň odmítá, že by porušil zákony.

V Česku narozený německý poslanec podle zpráv médií úzce spolupracoval s proruským serverem Voice of Europe. Server Die Zeit nedávno napsal, že plánoval, jak rozšířit vliv serveru v Evropě a s jeho provozovatelem diskutoval o tom, co na něm má být zveřejněno. Navíc podle médií existuje i nahrávka, která Bystroně zachycuje při přebírání 494 tisíc korun od ruského propagandisty Arťoma Marčevského. Související Berlínský novinář: Dřív jsme jen spekulovali. Bystroňova kauza Němcům otevřela oči Spolkový sněm Bystroně kvůli případu zbavil imunity, a vyšetřovatelé tak mohli v květnu prohledat jeho poslaneckou kancelář i další nemovitosti. Za podezřelou mají například transakci, při níž 20. března 2023 vložil na konto své z velké části neaktivní obuvnické firmy 740 tisíc korun a ten samý den celou částku zase ve 200eurových bankovkách vybral. Kvůli tomu, že se teď Bystroň přesune z německého parlamentu do toho evropského, budou vyšetřovatelé nuceni svou práci přerušit. Mandát nově zvolených evropských poslanců začne platit 16. července. Od té doby bude mít politik znovu imunitu a vyšetřování bude přerušené do doby, než jí ho Evropský parlament zbaví nebo mu zanikne mandát. Zbavení imunity přitom může trvat měsíce.