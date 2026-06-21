Vyšetřování lidského safari vede k vlivnému šlechtici. Zvrácenými zážitky se chlubil

Italská justice pokračuje v rozplétání případu takzvaného „lidského safari“ z období bosenské války v letech 1992 až 1995. Zatím posledním podezřelým z účasti je italský aristokrat z vlivné milánské rodiny a vášnivý sběratel zbraní. Podle svědectví, která shromáždil italský novinář Ezio Gavazzeni, se měl šlechtic svými zvrácenými zážitky chlubit svým přátelům během společných večeří.
V rámci vyšetřování, které začalo koncem loňského roku, jde již o nejméně pátého podezřelého Itala. Vyšetřovatelé nyní prověřují informace, podle kterých bohatí Evropané platili obrovské částky za to, aby se mohli připojit k srbským odstřelovačům v kopcích nad obléhaným Sarajevem a střílet odtud na bezbranné civilisty.
Podle deníku The Times si zahraniční „turisté“ připláceli například za možnost střílet na děti či těhotné ženy, a dokonce mezi sebou soutěžili, kdo zasáhne nejkrásnější ženu. Kromě Italů se měli těchto výprav účastnit také občané Španělska, Rakouska, Ruska či Velké Británie.
Italští žalobci doposud vyslechli čtyři podezřelé, mezi nimiž figuruje i osmdesátiletý bývalý řidič kamionu. Tento týden zároveň policie provedla domovní prohlídku u pětašedesátiletého bývalého zaměstnance radnice v Janově.
Karabiniéři u něj doma zabavili fotografie, dokumenty a tlumič, u kterého experti nyní zkoumají, zda je kompatibilní se zbraněmi používanými během konfliktu na Balkáně.
„Řekl mi, že v Bosně zabíjel lidi“
Bývalá manželka pětašedesátiletého podezřelého podle britského deníku The Telegraph prokurátorům popsala, že její exmanžel trpěl kvůli zabíjení civilistů nočními můrami.
„Ještě když jsme spolu žili, dívali jsme se jednou v noci na válečný film. Měl pak noční můry, prudce se probudil a omylem mě udeřil. Řekl mi, že ty sny má kvůli tomu, že během války v Bosně v 90. letech zabíjel lidi. Řekl mi, že létal z Milána a že s ním cestovali i další lidé, kteří se těchto víkendových akcí během války účastnili,“ uvedla žena.
Později už podle ní neodjížděl pouze na víkendy, ale pobýval tam delší dobu jako odstřelovač, který „střílel muslimy“. Dále popsala, že vlastnil fotografii v neoficiálním armádním oděvu a cizojazyčné povolení k pobytu ve válečné zóně, na jehož zadní straně si zřejmě dělal záznamy o počtu svých obětí.
Sám pětašedesátiletý muž však jakoukoli účast na „lidském safari“ odmítá. Tvrdí, že v Bosně bojoval jako dobrovolník po boku srbských polovojenských jednotek a že by si jako zaměstnanec radnice takto drahé výpravy nemohl dovolit. Přiznal také, že obdivoval italský fašistický režim a fascinovaly ho speciální vojenské jednotky.
Podezřelí vykazují známky psychopatie, nejsou přímé důkazy
Vyšetřovatelé si v rámci řízení nechali vypracovat psychologické profily podezřelých. Ze závěrů vyplývá, že tito muži vykazovali známky psychopatie a postrádali empatii, výčitky svědomí i smysl pro odpovědnost.
Budoucí vývoj celého případu je nicméně nejasný. Agentura Reuters s odvoláním na svůj zdroj uvedla, že italští žalobci zatím nemají dostatek přímých důkazů, aby mohli kohokoli postavit před soud, a momentálně disponují pouze nepřímými indiciemi.
Posun by mohlo přinést mezinárodní jednání, které se bude konat na konci června. Italští žalobci se v rámci něj sejdou se svými kolegy z Belgie a Bosny v Lucemburku na schůzce organizované agenturou Eurojust, aby případ projednali. „Je naděje, že setkání se zahraničními kolegy a další vyšetřování přinesou nové důkazy,“ uvedl zdroj agentury Reuters.
Celá kauza kolem údajné účasti bohatých cizinců na „lidském safari“ se poprvé objevila v dokumentu slovinského režiséra Mirana Zupaniče Sarajevo Safari z roku 2022. Italský novinář Ezio Gavezzeni se následně začal zabývat italskou stopou, což na konci loňského roku přimělo milánskou prokuraturu k zahájení vyšetřování.
Konflikt v Bosně a Hercegovině propukl v roce 1992 po vyhlášení nezávislosti na Jugoslávii a trval do roku 1995. Během tříletého obléhání Sarajeva zahynulo přibližně 11 tisíc civilistů. Ti umírali nejčastěji v důsledku dělostřeleckého ostřelování a palby odstřelovačů ze srbských pozic v kopcích, které město obklopují.
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