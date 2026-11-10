„Věděls, že je špionka?“ Nevěra šéfa Nvidie otřásá Amerikou. Šetří ho FBI, Trump mu věří

Vztah ředitele společnosti Nvidia Jensena Huanga s ženou podezřelou ze špionáže pro Čínu vyšetřuje americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI), oznámil v pondělí prezident Donald Trump. Šéf Bílého domu se podle agentury AFP o záležitosti vyjadřoval s porozuměním a řekl, že věří Huangově tvrzení, že o špionážních aktivitách ženy nevěděl.
Nvidia patří mezi nejhodnotnější podniky na světě a dominuje globálnímu trhu s čipy pro umělou inteligenci (AI).
„Položil jsem mu otázku: 'Věděl jsi, že je špionka?' Odpověděl: 'Neměl jsem ponětí, že je špionka.' A já mu skutečně věřím,“ řekl Trump novinářům v Bílém domě o své konverzaci s Huangem.
„Prověříme to. Vím, že FBI to vyšetřuje v souvislosti s něčím jiným, a myslím, že s ním to bude v pořádku,“ uvedl Trump o Huangovi.
Náhlé odhalení nevěry šéfa Nvidie otřáslo politickou scénou i americkým technologickým odvětvím, píše agentura AP. Vyvolalo obavy, zda Čína získala informace o nejmodernějších čipech, které firma vyvíjí a které pohánějí AI, a zda došlo k ohrožení americké národní bezpečnosti.
Třiašedesátiletý Huang, který je jedním z nejbohatších lidí na světě, se k aféře přiznal a v otevřeném dopise zveřejněném na webu Nvidie se omluvil své manželce i zaměstnancům firmy. O zjištění amerických zpravodajských služeb, že Huangova přítelkyně shromažďovala informace pro Peking, informoval deník The New York Times. Nvidia v neděli oznámila zahájení nezávislého vyšetřování zpráv, že se Huang stal terčem zahraniční zpravodajské operace.
Trump se má příští týden setkat s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem na summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) v Číně. Na otázku, zda o Huangově vztahu plánuje s čínským lídrem hovořit, odpověděl neurčitě. „Ne, nemyslím si. Vlastně, možná. Jsem si jistý, že se mě na to prezident Si zeptá. Jensena prostě velmi dobře znám a považuji ho za velmi čestného člověka,“ řekl Trump.
Peking v pondělí popřel, že by se Huanga snažil kompromitovat. „Obvinění o takzvané čínské špionce jsou nepodložená. Není to nic jiného než snaha poškodit pověst Číny,“ uvedl mluvčí čínského ministerstva zahraničí.
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