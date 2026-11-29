Výpadky antibiotik, závislost na dodavatelích z Asie i rozdíly v tom, jak rychle se pacienti v jednotlivých zemích dostanou k novým lékům. Evropská unie chce tyto problémy řešit rozsáhlou reformou farmaceutických pravidel. Změní podmínky pro výrobce, podpoří vývoj nových léků a chce především posílit výrobu na evropském kontinentu.
Když v lékárně chybí antibiotika, léky proti bolesti nebo přípravky pro chronicky nemocné, nemusí být problém jen v tom, že výrobce nestíhá produkci. Evropský trh závisí u řady léčiv a jejich účinných látek na dodavatelích ze třetích zemí.
Pacienti navíc v jednotlivých členských státech čekají různě dlouho na nové léky. Zatímco v některých zemích se k nim dostanou relativně rychle, jinde čekají i několik let.
Evropská unie chce tyto problémy řešit největší reformou farmaceutické legislativy za více než dvě desetiletí.
Ve středu schválil Evropský parlament nový balíček pravidel pro léčiva, který zjednoduší jejich registraci, podpoří vývoj nových terapií a má zlepšit dostupnost léků. Reformu doplňuje akt o kritických léčivech, který se zaměřuje na evropskou výrobu a bezpečnost dodávek.
„Evropa udělala důležitý krok vpřed nejen pro pacienty, ale také pro svou konkurenceschopnost a strategickou odolnost,“ uvedl Adam Jarubas, lidovecký předseda europarlamentního výboru pro veřejné zdraví (SANT).
Generika se dostanou na trh dříve
Reforma mění pravidla pro generická a biosimilární léčiva, tedy alternativy k originálním přípravkům. Jejich vstup na trh zpravidla přináší větší konkurenci mezi výrobci a může přispět ke snížení cen.
Nová pravidla umožní výrobcům připravovat konkurenční léky na vstup na trh ještě před skončením patentové ochrany originálního přípravku. Takzvaná Bolar výjimka jim dovolí v předstihu řešit registraci, hodnocení zdravotnických technologií, cenová a úhradová řízení nebo účast ve veřejných zakázkách.
EU zároveň upravuje dobu, po kterou mohou farmaceutické firmy chránit nové léky před konkurencí. Vývoj léčiv stojí firmy miliardy a trvá roky, přičemž ne každý výzkum vede k úspěchu. Právě ochrana před konkurencí má firmám pomoci investice do vývoje vrátit.
Nově budou mít firmy osm let na ochranu dat z výzkumu a další rok na ochranu trhu. Během prvních osmi let tak nemohou výrobci generických či biosimilárních léčiv využít data původního přípravku k registraci vlastní alternativy. V následujícím roce už ji mohou získat, na trh ale ještě nesmějí vstoupit.
EU tím chce firmy motivovat k vývoji nových léčiv, zejména v oblastech, kde pacientům dosud chybí účinná léčba, například u vzácných onemocnění.
Antibiotika přestávají fungovat
Zvláštní pozornost reforma věnuje také antibiotikům. Jejich účinnost ohrožuje antimikrobiální rezistence – stav, kdy si bakterie vytvářejí odolnost vůči antibiotikům, která je mají ničit. Infekce, jež byly dříve snadno léčitelné, tak mohou být stále obtížnější zvládnout. Problém zhoršuje také nadměrné nebo nesprávné používání antibiotik.
Vývoj nových antibiotik navíc farmaceutickým firmám často nepřináší takový ekonomický výnos jako vývoj jiných léků. EU proto zavádí nový stimul pro firmy, které vyvinou antibiotika zvlášť důležitá pro boj s odolnými bakteriemi.
Takzvaný voucher na dodatečnou ochranu údajů jim může přinést dalších 12 měsíců ochrany u jednoho z jejich léčiv. Firmy mohou voucher využít na dané antibiotikum, případně ho za stanovených podmínek převést na jiný přípravek.
„Když jsem před deseti lety začínal, stále jsme antimikrobiální rezistenci označovali za tichou pandemii. Bohužel už tichou není,“ upozornil Tiemo Wölken (S&D), jeden ze zpravodajů reformy.
Nová pravidla zároveň zpřísňují požadavky na používání antimikrobiálních léčiv. Počítají například s povinným předepisováním těchto přípravků a informacemi pro pacienty o jejich správném používání.
Evropa chce omezit závislost na Číně a Indii
Další část reformy se zaměřuje na výrobu léčiv v Evropě. EU chce podpořit investice do výrobních kapacit a při veřejných nákupech kritických léčiv více zohledňovat bezpečnost dodávek a evropskou výrobu, nikoli pouze cenu.
„Výpadky léčiv jsou z velké části důsledkem problémů ve výrobě a dodavatelských řetězcích. Evropa je závislá na dodavatelích ze třetích zemí, zejména pokud jde o generická léčiva a účinné látky z Číny a Indie,“ uvedl Tomislav Sokol (EPP), další z parlamentních zpravodajů.
Podle něj k evropské závislosti přispěl také tlak na co nejnižší cenu při veřejných nákupech, který oslabil evropské výrobce. Nová pravidla mají proto při zakázkách zohlednit, zda výrobci zajišťují produkci v Evropě. EU chce zároveň podpořit strategické projekty, které evropské výrobní kapacity rozšíří nebo modernizují.
Členské státy budou také moci společně nakupovat kritická léčiva, pokud se do spolupráce zapojí nejméně pět zemí. Evropská komise jim má pomáhat při vyjednávání. Nová pravidla mají rovněž zlepšit koordinaci při výpadcích a zabránit tomu, aby vytváření zásob v jedné zemi zhoršovalo dostupnost léčiv v jiné.
Schválením legislativy práce nekončí
Změny vítá také český farmaceutický průmysl. Filip Vrubel z České asociace farmaceutických firem (ČAFF) upozorňuje, že reforma přináší řadu opatření, která generický a biosimilární průmysl dlouhodobě prosazoval. Samotná nová pravidla ale podle něj ještě nezaručí fungující a odolný lékový trh.
„Můžeme vytvořit nové nástroje na podporu evropské výroby. Ale někdo musí zajistit, aby byly skutečně financovatelné a použitelné. Můžeme lépe monitorovat výpadky. Ale musíme také odstranit jejich příčiny. Můžeme změnit evropská pravidla veřejných zakázek. Ale skutečná změna nastane teprve tehdy, až je začnou využívat národní zadavatelé,“ uvedl Vrubel.
Rozhodující tak bude, jak členské státy nové nástroje využijí, jak podpoří výrobu a jak promítnou evropská pravidla do svých nákupních strategií.
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