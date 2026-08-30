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Zahraničí

Výrazně zhubl a čte Bibli. Diktátor Maduro zveřejnil první fotky z amerického vězení

Zahraničí,ČTK
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Na účtech sociálních sítí někdejšího venezuelského prezidenta Nicoláse Madura byly v neděli zveřejněny jeho údajné vzkazy a fotografie z newyorské věznice, kde je zadržován od ledna. Maduro na dvou snímcích pózuje v teplákové soupravě šedé barvy a vztyčenými prsty ukazuje písmeno V. Podle agentury AFP se zdá, že za pobytu ve vězení značně pohubl.

Na Madurově účtu na webu jsou fotky z vězení.
Na Madurově účtu na webu jsou fotky z vězení.Foto: X/@NicolasMaduro
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Madura a jeho manželku Cilii Floresovou unesly na začátku roku z Caracasu americké speciální síly do USA, kde dvojice čelí obvinění z narkoterorismu.

"Tyto fotografie jsou malým dárkem všem mým vnoučatům, chlapcům a dívkám, a všem dobrým lidem, kteří nás mají rádi," stojí ve vzkazu zveřejněném na Madurově účtu na síti X. "Chci, abyste věděli, že jsme silní, naše srdce plné vaší lásky," uvádí příspěvek. Vzkaz končí citátem z Bible a slovy "Zůstaneme silní, klidní a pevně přesvědčení: Bůh je s námi. Bůh se postará. Venezuela se znovuzrodí".

Není zřejmé, kdo vzkazy na Madurovy oficiální účty nahrál. Na svém účtu na X je ale publikoval Madurův syn Nicolás Maduro Guerra.

AFP poznamenala, že přestože vzkazy byly zveřejněny v neděli, fotografie byly podle viditelných dat pořízeny 25. června, tedy krátce poté, co Venezuelu zasáhla dvě ničivá zemětřesení, v jejichž důsledku zemřelo přes 6500 lidí.

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Maduro nemá ve vězení přístup k tisku či internetu, má nicméně povoleno 300 minut telefonických rozhovorů měsíčně se svou rodinou a právníky. Podle AFP to uvedl zdroj blízký sesazenému prezidentovi. Madurův syn tvrdí, že otec je v dobré formě a čas tráví četbou Bible.

V čele Venezuely nyní stojí prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová, která v době Madurovy vlády zastávala post viceprezidentky. Ta se Spojenými státy spolupracuje. Soud s Madurem a jeho manželkou Floresovou začne 1. června 2027.

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