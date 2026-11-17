Šestnáct ekvádorských rybářů podalo v pondělí u soudu v Pensylvánii žalobu na americkou vládu kvůli útoku dronu, který letos v březnu způsobil požár na jejich lodi v ekvádorských vodách. Několik z nich utrpělo vážné popáleniny. O žalobě dnes podle AFP a CNN informovali jejich právníci.
Podle právníků byl útok součástí protidrogové kampaně Pentagonu, který čelí kritice, že na plavidla střílí, aniž by měl důkazy, že vezou drogy.
„Jsme přesvědčeni, že jakmile budou zveřejněny veškeré důkazy, bude zcela zřejmé, že za tím vším stály Spojené státy,“ uvedl na online tiskové konferenci právník Dan Kovalik, který 16 ekvádorských rybářů v USA zastupuje. Podle CNN v této žalobě požaduje odškodnění pět milionů dolarů (asi 105 milionů Kč) a také ukončení amerických útoků na lodě v Tichomoří a Karibiku.
Spojené státy provádějí už přes rok v Karibiku a u tichomořských břehů Jižní Ameriky operaci, kterou zdůvodňují válkou proti narkokartelům. Útoky na lodě Pentagon považuje za nutné v boji proti pašování drog do USA a posádky pravidelně označuje za narkoteroristy.
Nelegální operace?
„USA nemají žádné právo bombardovat lodě v Karibiku a Pacifiku se zdůvodněním, že lidé na nich jsou pašeráci drog. Pokud se domnívají, že někdo z nich je pašerák, musí si pro jeho zatčení opatřit zatykač,“ řekl dnes Kovalik. Legálnost těchto operací zpochybňují i někteří američtí zákonodárci a organizace Human Rights Watch či Amnesty International je označují za mimosoudní popravy.
Útok na plavidlo nazvané La Negra Francisca Duarte II se odehrál letos 17. března, když se 16 ekvádorských rybářů vracelo do přístavu Manta po dvou týdnech rybaření u Galapág. Před zásahem dronem loď podle její posádky zastavila ekvádorská armáda, která ji prohledala a žádné drogy nenašla. Americké ministerstvo už dříve zodpovědnost za incident odmítlo.
Kovalik zastupuje i rodinu kolumbijského rybáře Alejandra Carranzy, který zemřel při podobném útoku přičítaném americké armádě loni v září u pobřeží Kolumbie.
Pentagon zahájil operace v Karibiku a východním Pacifiku loni v září. Podle údajů deníku The New York Times z konce letošního října provedla americká armáda od té doby sedm desítek útoků na plavidla, jejichž posádky bez důkazů označila za narkoteroristy. Zabila přitom 244 lidí.
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