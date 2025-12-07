Novinář vypátral možnou Putinovu dceru v Paříži. "Váš otec mi zabil bratra," řekl jí

V galerii, kde Jelizaveta, zvaná Luiza, pracuje, se ve středu otevřela nová výstava. Toho využil novinář ukrajinské stanice TSN Dmitrij Svjatnenko, který si na ni počkal - a podařilo se mu položit jí pár otázek.
Když večer výstava končila a všichni odcházeli, pět lidí ještě v galerii zůstalo. Ti pak kolem 23. hodiny odešli také - a mezi nimi právě zmíněná Luiza. Tu Svjatnenko hned oslovil. Řekl jí, že je z Ukrajiny a má pro ni pár otázek.
Žena okamžitě prohlásila, že s natáčením nesouhlasí. "Kyjev je teď bez proudu. A právě teď houká siréna upozorňující na nálet. Ani k tomu jsme nedali povolení," reagoval novinář.
Pak ženu, která podle různých spekulací s válkou, kterou na sousední Ukrajině začal její pravděpodobný otec, nesouhlasí, konfrontoval. "Co si myslíte o politice svého otce? Podporujete ho?" zeptal se Svjatnenko.
"Co to má společného se mnou?" reagovala údajná dcera. "Podporujete ho?" znovu se zeptal novinář. "Co to má společného se mnou?" opětovala Luiza. "Je to tvůj otec, to nejmenší, co můžeš udělat, je zavolat mu a říct: 'Tati, přestaň ostřelovat Kyjev'," vyzval ji Svajtnenko.
Na závěr rozhovoru žena prohlásila, že mu nemůže nijak pomoci a není za situaci zodpovědná. "Je mi opravdu líto, že se tohle děje. Bohužel za tuto situaci nejsem zodpovědná. Jsem ráda, že jsi měl odvahu přijít za mnou a promluvit si se mnou, ale bohužel ti nemohu nijak pomoct," uzavřela rozhovor.
Ve videu, které TSN poté zveřejnila a které se stalo populárním na sociálních sítích, novinář také ženě říká, že ruský prezident minulý týden zabil jeho bratra. Konfrontačně se jí pak ptal, jak se v Evropě, kterou ironicky nazval "nenávistnou, prokletou a gay-ropou", žije.
Celé setkání provázely podivné okolnosti: Jelizavetu neboli Luizu doprovázel muž, který vypadal jako profesionální ochranka, a během rozhovoru dokonce náhle přestal fungovat bezdrátový mikrofon novináře, což si novinář vyložil jako možné rušení.
První zmínka o Putinově nemanželské dceři se v ruských médiích objevila před čtyřmi lety. Investigativní novináři z publikace Projekt se začali zajímat o Světlanu Krivonogichovou, akcionářku Banky Rossija. Jedna z nejbohatších žen Ruska byla ve vyšetřování označována jako "Putinova známá". Když pak našli sociální sítě její dcery, zaujala je podobnost s ruským prezidentem. Kreml ale oficiálně informace o možném příbuzenském vztahu nepotvrdil.