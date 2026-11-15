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Zahraničí

Vypadl z lodi a devět hodin bojoval o život. Zachránce popsal, jak to mohl přežít

Martin Sluka
Martin Sluka
Martin Sluka
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Sedmatřicetiletý pianista spadl z výletní lodi do Tichého oceánu, kde přežíval přibližně devět hodin. Nakonec ho zachránili až dva rybáři, kteří si ho všimli při návratu z lovu. K neuvěřitelnému příběhu došlo minulý týden u kalifornského pobřeží. Jeden ze zachránců přišel i s možným vysvětlením, proč muž dokázal tak dlouho ve vodě přežít.

Výletní loď Ovation of the Seas.
Výletní loď Ovation of the Seas.Foto: Kees Torn / Wikimedia Commons / CC BY-SA 2.0
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Rybáři Grant Garrett a Sean Norton se v pátek vraceli z rybářské výpravy, když poblíž ostrova Santa Catalina spatřili muže, který šlapal vodu a snažil se udržet na hladině. Okamžitě k němu zamířili a vytáhli ho na palubu.

„Říkám si: ‚Jo, to je člověk. Zastav loď, vytáhneme všechny vlasce,‘“ popsal Garrett záchrannou akci pro stanici CBS News.

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Vylovený muž rybářům řekl, že pracuje jako pianista na 14palubové výletní lodi Ovation of the Seas. „S Grantem jsme ho chytili za ruce a vytáhli na palubu. Byl v naprostém šoku. Jediné, co mi řekl, bylo: ‚Děkuju. Myslel jsem, že umřu,‘“ dodal Norton.

Dvojice následně plavce předala plavčíkům z Newport Beach, kteří potvrdili, že jde o zaměstnance zmíněné výletní lodi. Americká pobřežní stráž, která incident vyšetřuje, potvrdila BBC, že muž není v ohrožení života. Jeho totožnost zatím zveřejněna nebyla.

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Plavčíci odhadují, že pianista mohl spadnout přes palubu už kolem půl třetí ráno, tedy přibližně devět hodin předtím, než ho rybáři objevili více než 30 kilometrů od kalifornského pobřeží. Jak se ale do moře dostal, zatím není jasné.

„V jiném roce by to neměl šanci přežít“

Otázkou zůstává také to, jak dokázal muž tak dlouho ve vodě přežít. Rybář Sean Norton se domnívá, že mu pomohla především nezvykle vysoká teplota Tichého oceánu, která dosahovala přibližně 24 stupňů Celsia.

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„Máme tu mimořádně silný jev El Niño. Tenhle člověk byl ve vodě pravděpodobně deset hodin, ale voda měla 76 stupňů Fahrenheita (bezmála 24,5 stupně Celsia),“ uvedl Norton. „V jiném roce by to neměl šanci přežít,“ dodal.

Klimatický jev El Niño souvisí s oteplováním povrchových vod v tropické části Tichého oceánu. Podle vědců, kteří jeho vývoj sledují, dosahují nynější teploty oceánu přibližně o 3,05 stupně Celsia vyšších hodnot, než je dlouhodobý průměr.

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Americká pobřežní stráž ani další úřady nicméně zatím nepotvrdily, že by právě tento faktor sehrál v přežití 37letého pianisty rozhodující roli.

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