Výpadek ropovodu v březnu zasáhl i Česko. USA mluví o sabotáži

Zastavení provozu Transalpinského ropovodu (TAL) letos v březnu v Itálii bylo výsledkem sabotáže provedené anarchistickou skupinou. Ve středu to uvedlo americké ministerstvo zahraničí v odůvodnění zavedení sankcí na italskou skupinu Autistici/Inventati. Ropovod byl kvůli činu několik dní mimo provoz a přestal mimo jiné zásobovat Českou republiku.
Krajně levicový kolektiv Autistici/Inventati poskytuje IT služby aktivistům a levicovým a anarchistickým organizacím. Kvůli tomu na něj Spojené státy uvalily sankce.
V odůvodnění, které zveřejnilo americké ministerstvo zahraničí, stojí, že kolektiv poskytl služby "anarchistické buňce zodpovědné za sabotáž Transalpinského ropovodu v březnu 2026, což dočasně zastavilo přepravu ropy do Rakouska, Německa a České republiky".
Ropovod TAL na konci března na pět dní zastavil provoz, protože přestala fungovat přečerpávací stanice u hranice mezi Itálií a Rakouskem. Stalo se tak kvůli pádu elektrického vedení, které dodávalo stanici proud. V dubnu italská média napsala, že incident prošetřuje protiteroristická jednotka karabiniérů ROS a prokuratura v Terstu kvůli podezření, že někdo vedení poškodil úmyslně.
TAL je v současnosti jediným ropovodem, ze kterého Česká republika dostává ropu. Vláda kvůli omezení dodávek z TAL na konci letošního března schválila půjčku 100 tisíc tun ropy z nouzových zásob pro tuzemské rafinerie Orlen Unipetrol, což je objem na zhruba čtyři dny provozu.
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