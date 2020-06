Vypadáte slabošsky, vzkázal Trump guvernérům. Proti demonstrantům mají být tvrdší

Americký prezident Donald Trump dnes podle televize CBS News opakovaně vyzýval guvernéry, aby proti demonstracím a nepokojům zasáhli tvrději. Rovněž je kritizoval, že jejich dosavadní kroky vypadají slabošsky, a varoval je, že bez tvrdší reakce je protesty semelou. Jeden z účastníků konferenčního hovoru s guvernéry označil prezidentova slova jako vyšinutá, uvedla televize.

"Musíte to mít pod kontrolou. Když nebudete mít navrch, tak jen maříte svůj čas. Semelou vás. Budete vypadat jako banda hňupů. Musíte udávat tón," citovala stanice CBS News prezidenta. Televize poznamenala, že z hovoru získala zvukovou nahrávku.

Trump opakovaně hovořil o nezbytnosti dominance a nutnosti vymoci si pořádek důraznějším způsobem. Uvedl, že situace v hlavním městě USA je sice pod kontrolou, ale do ulic budou vysláni další policisté. Také v Washingtonu podobně jako na dalších místech USA se o víkendu konaly vyhrocené demonstrace, a to i před Bílým domem.

"Washington je pod kontrolou, ale my naši kontrolu ještě více rozšíříme," řekl prezident. "Zabásneme tisícovky lidí," uvedl s tím, že si úřady na demonstranty "hodně ostře došlápnou".

Trump guvernéry i starosty vyzýval k tvrdším krokům již o víkendu, kdy jim na twitteru pohrozil, že když situaci nezvládnou, vloží se do věci federální vláda, která se nebude bránit ani nasazení armády.

Guvernérům dnes prezident podle CBS News řekl, že za násilím stojí krajní levice. "Každý to ví," uvedl. "Jsou to ale také rabující a lidé, kteří si myslí, že si naberou věci zadarmo, že vběhnou do obchodů a vyběhnou s televizí," řekl.

Trump dále řekl, že záběry rabování viděl. "Všechny tyhle chlápky máte nahrané. Proč je nestíháte? Čím tvrdší budete, čím ostřejší budete, o to méně budete biti," dodal.

