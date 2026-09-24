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Zahraničí

Vypadal jako šílenec. Útočník pobodal pět lidí v polském klášteře, jeden zemřel

Zahraničí,ČTK
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V klášteře benediktinek ve městě Jaroslaw na jihovýchodě Polska zaútočil ve čtvrtek muž na lidi nožem. Pět osob zranil, jedna z nich později zemřela, informují polská média. Policie podezřelého zadržela.

One dead, four injured in Polish abbey knife attack, local media report
Podezřelým z útoku je 31letý ukrajinský občan. Nůž, kterým útočil, si zřejmě obstaral v klášterní kuchyni. Motivy jeho činu nejsou známé.Foto: Agencja Wyborcza.pl – Fot. Patryk Ogorza ek
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Jeden ze svědků televizi Polsat News řekl, že muž zaútočil chvíli před mší, na kterou do té doby do kostela v areálu kláštera přišlo asi 20 lidí. Někteří z nich se před útočníkem schovali ve zpovědnici.

Na místě byli duchovní i světské osoby. Jeden muž zemřel, další dva jsou v kritickém stavu, oznámila policejní mluvčí Anna Dlugoszová. Všichni tito muži jsou duchovními.

Podezřelým je 31letý ukrajinský občan. Nůž, kterým útočil, si zřejmě obstaral v klášterní kuchyni. Motivy jeho činu nejsou známé.

Prokuratura informovala, že tento muž v noci na dnešek přijel do Polska z Německa a mířil k hraničnímu přechodu s Ukrajinou v Korczowé. Jak se dostal do kláštera, není jasné. Zatím také podle prokuratury nelze říct, zda je muž v takovém stavu, aby ho mohli vyšetřovatelé vyslechnout. Bude to muset schválit lékař.

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Představená kláštera Barbara Dendorová popsala, že i když je dnes chladno, muž měl na sobě jen šortky a tričko s krátkým rukávem. Vypadal podle ní jako šílenec, uvádí server Wirtualna Polska.

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Klášter v Jaroslawi leží asi 35 kilometrů od hranic s Ukrajinou a podle agentury DPA dlouhodobě poskytuje pomoc lidem, kteří utíkají z Ukrajiny kvůli ruské invazi. „Mám pocit, že jde o útok na to dobré, co se tu děje,“ řekla Dendorová.

Podle serveru Rzeczpospolita na tragédii reagoval i premiér Donald Tusk. „Vrah z Jaroslawi je ve vazbě polské policie. Vyšetřování stále probíhá. Pachatelem je ukrajinský občan. Bude potrestán v plné přísnosti podle polských zákonů. Soucítím s blízkými obětí tohoto brutálního útoku,“ napsal na sítích předseda vlády.

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