"Je šílené, co dokáže jeden opilý člověk." Řidič kamionu v Německu zdemoloval ulici

Bavorská policie zadržela v úterý večer ve městě Fürth opilého řidiče kamionu. Ten předtím vozem narazil do nejméně 31 zaparkovaných aut, několik z nich se vznítilo, hořel i dům. Při incidentu se zranili tři lidé.

„Vypadá to tu jako bojiště.“ Opilý řidič kamionu proměnil bavorskou ulici k nepoznání. | Video: Reuters

Na záběrech je vidět ulice osvětlená plameny a havarovaná auta. "Vypadá to tu jako na bojišti, jako po válce. Když si pomyslíte, že to může udělat jeden opilý člověk, je to šílené," řekl jedna z místních obyvatelek.

Kamion podle reklamy na jeho boku provozovala turecká logistická společnost. Národnost zadrženého řidiče nebyla podle agentury Reuters bezprostředně známa. Muže policie zatkla. "Jedná se o ohrožení bezpečnosti silničního provozu, ujetí od nehody a ublížení na zdraví," uvedl policejní mluvčí Michael Konrad.