„Vypadá skvěle, že?“ Trump začíná mít jasno o svém nástupci

J. D. Vance, nebo Marco Rubio? Tato otázka zaznívala z úst Donalda Trumpa několik posledních měsíců. Americký prezident ji pravidelně pokládal svému okolí s myšlenkou na to, kdo by ho mohl v roce 2029 nahradit. Nyní se však zdá, že Trump má čím dál více jasno. Debaty o tom, kdo z obou mužů má navrch, totiž v poslední době vystřídala prezidentova stručná poznámka: „J. D. vypadá skvěle, že?“
Ačkoliv má Trump před sebou ještě dva a půl roku prezidentského mandátu, v zákulisí se už nyní horlivě vede diskuse o tom, kdo se stane budoucím lídrem Republikánské strany. Viceprezident J. D. Vance, donedávna přirozený „korunní princ“, začal ztrácet svou jasnou pozici začátkem roku, kdy se začalo stále více skloňovat jméno ministra zahraničí Marca Rubia.
Trump se navíc začal svého okolí vyptávat, komu z nich by měl úřad v budoucnu připadnout. Když pak tuto otázku nadhodil v předvečer íránské invaze během neformálního setkání se svými spojenci ve floridském klubu Mar-a-Lago, přítomní dokonce podle stanice NBC jednoznačně aplaudovali Rubiovi.
Ten se tak po americké operaci ve Venezuele a invazi do Íránu stal jednou z hlavních mediálních tváří a získal si i sympatie samotného prezidenta.
Jenže v poslední době se Trumpova nerozhodnost zjevně vytratila. Jak v pondělí uvedl zdroj serveru Axios, dnes už jeho otázka nezní, jestli „J. D., nebo Marco“ ani „Jak si J. D. vede?“. Místo toho se prý šéf Bílého domu nyní už jen spokojeně ujišťuje: „J.D. vypadá skvěle, že?“
Vance upevňuje pozici
Ke zlomu mělo dojít v polovině června. Vance tehdy spolu s prezidentskými emisary Jaredem Kushnerem a Stevem Witkoffem pomohl vyjednat memorandum o porozumění s Íránem, které mělo nastartovat cestu k ukončení války.
Vance v té době navíc vydal svou novou knihu Communion: Finding My Way Back to Faith (Společenství: Jak jsem hledal cestu zpátky k víře), ke které již měl naplánovanou PR kampaň, a dostal se do centra pozornosti – jen během června poskytl 33 rozhovorů. Na Trumpa, který své spojence do velké míry hodnotí právě podle výkonů v médiích, tím patrně udělal značný dojem.
Vance si také buduje silnou pozici uvnitř Republikánské strany. Objíždí fundraisingové akce a podle serveru Axios již pomohl vybrat zhruba 70 milionů dolarů.
Získal také podporu od Eriky Kirkové, vdovy po vlivném konzervativním aktivistovi Charliem Kirkovi, jehož organizace Turning Point USA má zásadní vliv na mladé republikánské voliče. Právě tato síť kontaktů by pro Vanceho byla zásadní, pokud by se v budoucnu rozhodl kandidovat na prezidenta.
Mezi Američany je sice jeho popularita – podobně jako u Trumpa – stále spíše negativní, uvnitř Republikánské strany se však těší vysoké podpoře. Podle průzkumu společnosti Navigator Research dosahuje Vanceova popularita mezi republikánskými voliči 62 procent a stojí tak těsně za Trumpem (s 65 procenty). Marco Rubio za nimi s 51 procenty výrazně zaostává.
Sám Vance zatím spekulace o prezidentské kandidatuře nepotvrdil. Tvrdí, že jeho prioritou jsou nyní podzimní volby do Kongresu.
„Usha a já si určitě sedneme a probereme, co bude dál pro naši rodinu,“ řekl Vance v červnu o debatách s manželkou ohledně své politické budoucnosti. „Rozhodnutí dělám tak, že je neřeším, dokud opravdu nemusím.“
Vance má navrch. Prozatím
Vanceova současná pozice v očích prezidenta však nemusí být definitivní. Trump je ostatně známý tím, že své oblíbence i spojence pravidelně střídá, a situace se tak může kdykoliv otočit.
V tomto směru by Rubiovi mohla hrát do karet skutečnost, že se jako šéf diplomacie drží stranou domácích kontroverzí. Na své straně má navíc proizraelské konzervativce, které rozladila Vanceova dohoda s Íránem.
Ministru zahraničí by mohl zásadně pomoci také případný úspěch současného tlaku na svržení komunistického režimu na Kubě. Pokud by tam Washington skutečně dokázal prosadit politickou změnu, rezonovalo by to zejména mezi početnou a politicky vlivnou komunitou kubánských exulantů na Floridě, odkud Rubio sám pochází.
Jako španělsky mluvící syn imigrantů by navíc mohl republikánům pomoci získat zpět část latinskoamerických voličů, které odradila tvrdá deportační politika Trumpovy administrativy.
Rubio však už dříve dal poměrně jasně najevo, že nemá zájem pouštět se do vnitrostranických primárek, a naznačil, že by Vanceho podpořil. Jedním z hlavních důkazů je podle zdrojů Axios i to, že na rozdíl od Vanceho nemá vybudovanou potřebnou síť politických poradců, sponzorů a insiderů pro případnou kampaň.
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