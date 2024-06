"Vypadá nepřirozeně." Video odhalilo, co má Putin pod kabátem. Kreml to chtěl utajit

Ruské speciální služby zvýšily už tak přísná bezpečnostní opatření kolem prezidenta Vladimira Putina, uvádějí dva zdroje blízké Kremlu. Na akci k příležitosti Dne vítězství měl podle jednoho z nich Putin dokonce neprůstřelnou vestu, což naznačují i záběry z události.

"Kreml bere bezpečnost Vladimira Putina velmi vážně. Chrání ho celá armáda viditelných i neviditelných strážců," řekl listu The Moscow Times jeden z ruských představitelů, který se 9. května zúčastnil přehlídky ke Dni vítězství.

Podle něj i druhého úředníka, kteří si přáli vzhledem k citlivosti tématu zůstat v anonymitě, je Kreml v pohotovosti kvůli několika rizikovým faktorům. Roli v tom hraje například atentát na japonského premiéra Šinzóa Abeho v roce 2022 a také nedávný útok na slovenského premiéra Roberta Fica. Kreml přitom veřejně prohlásil, že prezidentovu bezpečnost není třeba zvyšovat. Celé opatření s neprůstřelnou vestou je tak utajenou akcí.

Putinova ochranka se kromě útoků "osamělých vlků" obává také rizika úderů ukrajinských dronů a sabotáží islamistických radikálů. Zvýšená bezpečnostní opatření souvisejí i s vydaným zatykačem Mezinárodního trestního soudu (ICC) na Putina kvůli obvinění z válečných zločinů.

"Putin nosí neprůstřelnou vestu na veřejných venkovních akcích, včetně těch v Moskvě, nejméně od roku 2023," uvedli úředníci, kteří Putina viděli osobně při několika těchto vystoupeních. "Letos 9. května měl Putin na přehlídce ke Dni vítězství na sobě skrytou neprůstřelnou vestu. A toto opatření je, myslím, nezbytné," dodal jeden z úředníků.

Videozáznam z události prozkoumala i britská konzultantka Jade Millerová, která se věnuje vysoce rizikové bezpečnosti. Odbornice potvrdila, že měl Putin na sobě nejspíše balistickou vestu. "Zdá se, že Putin chodí poměrně strnule a na zádech jeho kabátu se při chůzi a podávání rukou vojenskému personálu neobjevují žádné přirozené záhyby," uvedla Millerová.

"Putinův obrys horní části těla vypadá nepřirozeně a jeho ramena se zdají být spíše široká a hranatá, nevykazují žádný tvar zad a lopatek. Na videu je vidět, že se část jeho kabátu zachytila pod něčím, co by potenciálně mohlo být balistickou vestou. Zároveň je vidět, že Putin má kabát zapnutý vysoko a kontroluje, zda je zapnutý, jako by se snažil zajistit, aby nikdo neviděl, co má pod ním," doplnila.

Putina kontrolují zvláštní služby i v dalších oblastech jeho života. Podle úředníků se všechna jeho jídla testují v přenosné laboratoři na přítomnost jedů. "Prezident má osobní kuchaře, kteří s ním vždy cestují. Také potraviny mu vozí s sebou," řekl jeden ze zdrojů novinářům. "Ale i tak s ním vždy cestuje speciální skupina důstojníků, kteří všechna jídla kontrolují, než se k nim Putin dostane," dodal.

Investigativní novinář Andrej Soldatov, nezávislý vedoucí pracovník Centra pro analýzu evropské politiky (CEPA) uvedl, že je na ruském prezidentovi nezvyklé to, že se obvykle řídí požadavky svých bezpečnostních služeb. "Putin je poměrně unikátní vůdce v tom, že obvykle souhlasí se zvýšenou ostrahou, když o to jeho ochranka požádá," vysvětlil Soldatov.

"Obvykle mají ostatní vůdci tendenci být se svými strážci v neustálém konfliktu, ale Putin ne. Ten téměř vždy vyhoví jejich požadavkům. A právě teď si myslím, že jim ve zvýšené ochraně dost vychází vstříc," uzavřel Soldatov.

Mrazivé varování uznávaného historika: Když Ukrajina padne, bude válčit jiné Rusko (článek s videem zde)