Vypadá jako kostel, ale kostel to není. Z průhledné stavby v Belgii je turistický hit

Premiér Petr Fiala (ODS) požádá vicepremiéra Mariana Jurečku (KDU-ČSL), aby funkci ministra životního prostředí vykonával až do konce roku. Pokud nenastanou žádné nepředvídatelné okolnosti, bude poté připraven navrhnout do funkce lidoveckého ministerského kandidáta Petra Hladíka. Fiala to dnes řekl v České televizi v pořadu Otázky Václava Moravce.

Fiala už ve čtvrtek po jednání s prezidentem Milošem Zemanem řekl, že potřebuje víc času na podání návrhu. Chce si být jistý, že budou vysvětleny všechny nejasnosti kolem Hladíka. Jmenování bývalého náměstka brněnské primátorky ministrem zkomplikovala kriminální kauza přidělování městských bytů v Brně. Kvůli kauze policie zasahovala i v Hladíkově kanceláři, z ničeho jej ale neobvinila. Hladík několikrát uvedl, že s policisty spolupracoval.

"Chci navrhnout kandidáta, který se bude moci plně věnovat řízení tohoto důležitého resortu, a ne vysvětlování nejasností," řekl Fiala v České televizi.