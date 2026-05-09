Zahraničí

Výletní loď s nákazou děsí Tenerife. Dělníci v přístavu hrozí, že připlutí zabrání

Zahraničí,ČTK

Zatímco výletní loď MV Hondius, kterou zasáhla nákaza hantavirem, míří na Tenerife, v obyvatelích největšího z Kanárských ostrovů vyvolává tato operace obavy. Starosta města Santa Cruz, si dnes podle španělské veřejnoprávní stanice RTVE postěžoval, že evakuace pasažérů se mohla uskutečnit na Kapverdách, odkud výletní loď směrem k ostrovu vyplula.

Protest against the arrival of the cruise ship MV Hondius, following a deadly hantavirus outbreak on board the ship, in Santa Cruz de Tenerife
Už v pátek protestovali pracovníci přístavu před kanárským parlamentem v Santa Cruz, aby vyjádřili svůj strach z příjezdu plavidla, které by pro ně mohlo představovat zdravotní riziko.Foto: REUTERS
Server regionálního deníku Ideal uvedl, že 189 pracovníků přístavu, kam loď míří, plánuje nepřijít v den jejího připlutí do práce. Plavidlo by mělo na Kanárské ostrovy dorazit v neděli mezi 3:00 a 5:00 GMT (5:00 a 7:00 SELČ).

Už v pátek protestovali pracovníci přístavu před kanárským parlamentem v Santa Cruz, aby vyjádřili svůj strach z příjezdu plavidla, které by pro ně mohlo představovat zdravotní riziko. "Jsme nešťastní z představy, že bychom měli pracovat v přístavu bez bezpečnostních opatření nebo informací, když se blíží loď s nákazou," řekla v pátek podle stanice BBC jedna z pracovnic v přístavu.

Někteří z jejích kolegů vyhrožovali, že připlutí plavidla budou bránit, pokud jejich podmínky nebudou splněny. "Pokud má loď zastavit tady, může tak učinit, ale s nezbytnými opatřeními. Místním lidem je třeba sdělit, jak se jich to dotkne a jak budou cestující přepravováni. Především potřebujeme jistotu," dodala.

FILE PHOTO: Cruise ship MV Hondius with suspected hantavirus cases off Cape Verde port
Zatímco výletní loď MV Hondius, kterou zasáhla nákaza hantavirem, míří na Tenerife, v obyvatelích největšího z Kanárských ostrovů vyvolává tato operace obavy.Foto: REUTERS

Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus dnes ujistil, že riziko pro obyvatele ostrova je nízké, a poděkoval jim za jejich solidaritu. "Toto není další covid. Současné riziko hantaviru pro veřejné zdraví zůstává nízké," napsal v otevřeném dopise adresovaném obyvatelům ostrova. "Osobně jsem poděkoval premiérovi Pedru Sánchezovi za rozhodnutí Španělska přijmout tuto loď. Nazval jsem to aktem solidarity a morální povinností, protože tím to přesně je," dodal podle agentury AFP šéf WHO.

V neděli budou na ostrov vyslány evakuační lety z Německa, Francie, Belgie, Irska, Nizozemska, Británie a USA. Pro zbývající občany evropských zemí vyslala dvě letadla také Evropská unie. Na palubě lodi podle agentury AFP zůstává kolem 150 lidí. Na nákazu zemřeli tři cestující.

Podle WHO je riziko globálního šíření hantaviru velice nízké. Riziko pro posádku a pasažéry lodi organizace hodnotí jako mírné. Hantaviry jsou viry přenášené hlodavci, kteří mohou infikovat lidi, a způsobují dýchací onemocnění, které provázejí bolesti hlavy, závratě, horečka, nevolnost, průjem a bolesti žaludku, po nichž následuje náhlý nástup vážných dýchacích potíží. Na nákazu zatím neexistuje lék ani vakcína.

Mohlo by vás zajímat: Situaci na palubě, kde zůstává 150 lidí v karanténě, popsal jeden z cestujících v emotivním videu

Loď s nakaženými nebezpečným hantavirem stále nemá bezpečný přístav. Pasažéři s potvrzenou nákazou, které už podlehli tři lidé, byli v úterý evakuováni do Kapverd. Situaci na palubě, kde zůstává 150 lidí v karanténě, popsal jeden z cestujících v emotivním videu. | Video: Reuters
Hungary Magyar Inauguration

Čtyřnozí roboti označovaní jako Robot Wolf při cvičení čínské armády. Na hřbetech nesou výzbroj, vpředu komunikační anténu. Výrobcem je státní zbrojovka China South Industries Group.

Slovak Prime Minister Robert Fico attends a flower-laying ceremony in Moscow

