Výletní loď s nákazou děsí Tenerife. Dělníci v přístavu hrozí, že připlutí zabrání

Zatímco výletní loď MV Hondius, kterou zasáhla nákaza hantavirem, míří na Tenerife, v obyvatelích největšího z Kanárských ostrovů vyvolává tato operace obavy. Starosta města Santa Cruz, si dnes podle španělské veřejnoprávní stanice RTVE postěžoval, že evakuace pasažérů se mohla uskutečnit na Kapverdách, odkud výletní loď směrem k ostrovu vyplula.
Server regionálního deníku Ideal uvedl, že 189 pracovníků přístavu, kam loď míří, plánuje nepřijít v den jejího připlutí do práce. Plavidlo by mělo na Kanárské ostrovy dorazit v neděli mezi 3:00 a 5:00 GMT (5:00 a 7:00 SELČ).
Už v pátek protestovali pracovníci přístavu před kanárským parlamentem v Santa Cruz, aby vyjádřili svůj strach z příjezdu plavidla, které by pro ně mohlo představovat zdravotní riziko. "Jsme nešťastní z představy, že bychom měli pracovat v přístavu bez bezpečnostních opatření nebo informací, když se blíží loď s nákazou," řekla v pátek podle stanice BBC jedna z pracovnic v přístavu.
Někteří z jejích kolegů vyhrožovali, že připlutí plavidla budou bránit, pokud jejich podmínky nebudou splněny. "Pokud má loď zastavit tady, může tak učinit, ale s nezbytnými opatřeními. Místním lidem je třeba sdělit, jak se jich to dotkne a jak budou cestující přepravováni. Především potřebujeme jistotu," dodala.
Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus dnes ujistil, že riziko pro obyvatele ostrova je nízké, a poděkoval jim za jejich solidaritu. "Toto není další covid. Současné riziko hantaviru pro veřejné zdraví zůstává nízké," napsal v otevřeném dopise adresovaném obyvatelům ostrova. "Osobně jsem poděkoval premiérovi Pedru Sánchezovi za rozhodnutí Španělska přijmout tuto loď. Nazval jsem to aktem solidarity a morální povinností, protože tím to přesně je," dodal podle agentury AFP šéf WHO.
V neděli budou na ostrov vyslány evakuační lety z Německa, Francie, Belgie, Irska, Nizozemska, Británie a USA. Pro zbývající občany evropských zemí vyslala dvě letadla také Evropská unie. Na palubě lodi podle agentury AFP zůstává kolem 150 lidí. Na nákazu zemřeli tři cestující.
Podle WHO je riziko globálního šíření hantaviru velice nízké. Riziko pro posádku a pasažéry lodi organizace hodnotí jako mírné. Hantaviry jsou viry přenášené hlodavci, kteří mohou infikovat lidi, a způsobují dýchací onemocnění, které provázejí bolesti hlavy, závratě, horečka, nevolnost, průjem a bolesti žaludku, po nichž následuje náhlý nástup vážných dýchacích potíží. Na nákazu zatím neexistuje lék ani vakcína.
Mohlo by vás zajímat: Situaci na palubě, kde zůstává 150 lidí v karanténě, popsal jeden z cestujících v emotivním videu
"Mám mandát ke změně systému." Magyar se ujal vlády, na budovu parlamentu dal vlajku EU
Noví poslanci dnes na ustavujícím zasedání parlamentu formálně zvolili maďarským premiérem šéfa středopravicové strany Tisza Pétera Magyara. Tisza drtivě zvítězila v dubnových volbách a po 16 letech tak končí éra národně konzervativního premiéra Viktora Orbána. Nově jmenovaná předsedkyně zákonodárného sboru Ágnes Forsthofferová navíc nařídila, aby se na budovu instituce vrátila vlajka EU.
Skandální čachry. Rusa přiřadili k vítěznému Čechovi, ten s ním odmítl jít na stupně
V cílí byl o pět centimetrů dřív než soupeř, prokázala to i cílová fotografie a rival navíc porušil pravidla, přesto se český olympijský šampion Martin Fuksa musel o triumf v úvodním závodu Světového poháru v rychlostní kanoistice v Szegedu podělit s Rusem Zacharem Petrovem. Na protest s ním odmítl jít na stupně vítězů.
Robopsi s puškami vpadnou do domu jako první. Čína inovuje pravidla pozemního boje
Čínská armáda v posledních měsících zveřejňuje záběry ze cvičení, která vypadají jinak než cokoliv předtím. Čtyřnozí roboti s palnými zbraněmi postupují vpřed vedle vojáků, ale do budov vstupují jako první. Na záběrech šířených na sociálních sítích pak přijíždějí k objektu na elektrických plošinách vojáci, seskakují a přecházejí do bojové formace.
ŽIVĚ "Rád bych, aby trvalo déle." Trump oznámil třídenní příměří mezi Ruskem a Ukrajinou
Americký prezident Donald Trump v pátek oznámil třídenní příměří ve válce Ruska proti Ukrajině. Trvat má podle jeho vyjádření na sociální síti Truth Social od 9. do 11. května. Součástí klidu zbraní bude výměna 1000 zajatců na každé straně. Trump věří, že to je začátek konce této války, kterou Moskva zahájila v únoru 2022.
Fico bořil s Putinem "železnou oponu". Zklamaný Merz žádá vysvětlení cesty do Moskvy
Slovenský premiér Robert Fico se dnes v Moskvě sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Do ruské metropole přijel na oslavy 81. výročí vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem ve druhé světové válce. Dopolední tradiční přehlídky na Rudém náměstí se ale šéf slovenské vlády nezúčastnil, napsalo ruské vydání stanice BBC. Fico je jediným lídrem ze zemí EU, který je oslavám přítomen.