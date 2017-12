Výletní loď narazila do mostního pilíře v německém Duisburgu. 27 lidí se zranilo

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Na 27 zraněných si vyžádala nehoda švýcarské výletní lodě plující po Rýnu, která v úterý večer narazila do mostního pilíře u západoněmeckého města Duisburg. Čtyři lidé utrpěli vážnější zranění. V nemocnicích skončilo 20 cestujících, všichni ale byli mezitím do dnešního rána propuštěni do domácího léčení, uvedla agentura DPA. Příčina nehody známa není. Na lodi Swiss Crystal se plavila do Nizozemska více než stovka cestujících, především ze Švýcarska a zemí Beneluxu, a asi 30členná posádka. Nehoda se stala poblíž dálničního tahu A42. Most byl po nehodě z bezpečnostních důvodů uzavřen. Technická prohlídka ale neodhalila žádné bezprostřední riziko a most už zase normálně funguje.

