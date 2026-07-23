Vyjednávání bylo náročné. Nové sankce proti Rusku nakonec podpořili zástupci EU

Zástupci států EU ve čtvrtek podpořili přijetí 21. balíku sankcí proti Rusku za jeho agresi vůči Ukrajině, potvrdil unijní diplomat. Nová omezení se dlouho nedařilo schválit zejména kvůli výhradám, které mělo Řecko v souvislosti s omezením přepravy ruského zkapalněného plynu, což by podle Atén citelně zasáhlo řeckou lodní dopravu. Nakonec si Řecko podle informací ČTK vyjednalo určité ústupky.
Ve čtvrtek odpoledne bude zahájena takzvaná písemná procedura, kterou bude sankční balík finálně schválen.
Jednání o dosud posledním sankčním balíčku byla podle unijních diplomatů náročná, nakonec se ale po několika odkladech podařilo dosáhnout dohody. Balík zavádí rozsáhlá omezení, jejichž cílem je omezit fungování ruské válečné ekonomiky.
Bylo dosaženo dohody o prodloužení platnosti stávající výše cenového stropu na ruskou ropu o dalších 12 měsíců. Strop v současnosti činí 44,10 dolarů za barel a měl se zvýšit kvůli válce v Íránu a automatickému přepočtu, který probíhá každých šest měsíců. Toto opatření by mělo Rusko připravit o významnou část příjmů z prodeje ropy v době velkých cenových výkyvů na energetických trzích, uvedl nejmenovaný unijní diplomat.
Balík rovněž obsahuje nejvyšší počet nově zařazených osob a subjektů na sankční seznam ze všech sankcí za poslední čtyři roky. Zahrnuje rozsáhlá omezení a zákaz některých transakcí, což cílí na ruský finanční sektor, i nová opatření týkající se kryptoměn. Dohodnuto bylo také zařazení dalších plavidel ruské stínové flotily a osob či subjektů, které napomáhají obcházení sankcí, na sankční seznam.
Problematických oblastí v balíčku bylo původně několik, například Bulharsko mělo výhrady proti zařazení moskevského patriarchy Kirilla, který podporuje ruskou válku na Ukrajině, na sankční seznam. Vše se ale podařilo vyřešit a zbyl jen problematický postoj Řecka, které varovalo, že navrhovaný zákaz přepravy ruského zkapalněného plynu (LNG) by měl ničivé dopady na jeho lodní dopravu.
V Evropské unii začne od 1. ledna 2027 platit zákaz dovozu ruského LNG a rovněž společnosti z EU budou mít zakázáno poskytovat služby ruským LNG terminálům. Řecko je přitom jednou z největších námořních velmocí na světě. Řečtí rejdaři vlastní přibližně pětinu světové obchodní flotily a jsou mimořádně silní právě v přepravě tankery, včetně tankerů na LNG. Existují přitom obavy, že zákaz přepravy ruského LNG loděmi z EU bude znamenat, že řecké lodě zaprvé přijdou o lukrativní zakázky, a také, že si Rusko najde tankery z jiných zemí (například ze Spojených arabských emirátů, Číny či Indie), takže bude plyn vyvážet dál, zatímco ekonomickou ztrátu ponesou především řecké rejdařské společnosti.
Unijní diplomaté po čtvrtečním jednání v Bruselu informovali, že se podařilo s Aténami vyjednat kompromis. Konkrétně byla dojednána omezená výjimka týkající se převozu LNG do třetích zemí (a souvisejících nákupů) u smluv uzavřených před 24. únorem 2022. Rada EU přitom bude tuto výjimku každý rok přezkoumávat.
„V době, kdy Ukrajina získává na bojišti převahu, naše sankce nadále oslabují ekonomické základy ruského válečného úsilí,“ uvedla na sociální síti X předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Na seznam subjektů, na které se vztahuje zákaz finančních transakcí, EU podle ní přidává dalších 32 ruských bank. Sankce se rovněž nově týkají také kryptoměnových společností a platforem obchodujících s ropou.
„Poprvé cílíme také na plavidla, která podporují fungování ruské stínové flotily. A učinili jsme důležitý krok k formálnímu zákazu vstupu ruských bojovníků na území Evropské unie,“ dodala. Jako stínová flotila se označují lodě, které Rusko využívá k obcházení západních sankcí. Bližší detaily o celém balíku sankcí zatím nebyly zveřejněny.
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