Americký prezident Donald Trump tento týden evropským lídrům řekl, že na válku na Ukrajině vydávají hodně peněz a že by je po uzavření mírové dohody s Ruskem mohli použít doma. Dnes to podle agentury Reuters uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Trumpův telefonát s evropskými představiteli, kteří se ve čtvrtek sešli v Berlíně na jednání koalice ochotných, nadělal hodně zlé krve. Šéf Bílého domu v něm měl vyjádřit skepsi vůči dalším miliardám dolarů, jež evropské země vynakládají na podporu Kyjeva.
Ukrajinský lídr nyní přišel se svým pohledem na to, jak to vlastně celé bylo. "Neznělo to jako výhrůžka," poznamenal o Trumpových slovech před jednáním s britským ministrem obrany Wesem Streetingem v Kyjevě.
Trump se ve čtvrtek telefonicky připojil k berlínskému jednání spojenců Ukrajiny z koalice ochotných. Stalo se tak po jeho třístranné schůzce s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem na summitu fóra Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) v Šen-čenu.
Trump v pátek po návratu do Washingtonu řekl, že Putin při jejich rozhovorech jasně vyjádřil přání ukončit válku na Ukrajině diplomatickou cestou. Zelenskyj ale o Putinových dobrých úmyslech přesvědčen není. "Jsem trochu skeptičtější než Američané, že je připraven ke kompromisům. Mimochodem, to jsem řekl i americkému týmu," uvedl.
Putin nedává najevo, že by ustoupil od požadavku, aby se Ukrajina výměnou za mír vzdala celého Donbasu na východě země. Zelenskyj to odmítá s tím, že při obraně tamního území od začátku ruské plnohodnotné invaze v roce 2022 padlo mnoho ukrajinských vojáků. Putin, který válku před téměř pěti lety rozpoutal, ve čtvrtek obvinil Kyjev a Evropu, že nejsou schopny kompromisů, které by válku ukončily.
Zelenskyj uvítal nedávná oznámení amerických vyslanců, že Evropa bude plnohodnotným partnerem mírového procesu. Ten se v listopadu po devítiměsíční přestávce obnovil jednáním v Abú Zabí. Američtí vyslanci se podle Zelenského nyní musejí dohodnout na programu a termínu dalšího kola rozhovorů. "Amerika se jistě pokusí, aby se schůzka uskutečnila co nejdříve. A jsem přesvědčen, že Rusko podnikne všechny kroky k tomu, aby takovou schůzku trochu oddálilo," řekl.
Podle Streetinga nemá smysl, aby Putin na mezinárodních summitech mluvil o míru, když jeho vojska potom bombardují civilní infrastrukturu. Ruské narušení polského vzdušného prostoru před pátečním vojenským cvičením koalice ochotných označil za nehoráznou provokaci. Podle polských úřadů šlo zřejmě o dvě rakety a dron. "Nejlepší odpovědí, a odpovědí, ke které bych vyzval všechny naše spojence, je udělat víc pro podporu Ukrajiny," dodal Streeting.
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