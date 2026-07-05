"Vyhráváme jako nikdy předtím." Trump se zpožděním po bouři mluvil o zlatém věku USA

Americký prezident Donald Trump dnes ve svém 40minutovém projevu u příležitosti 250. výročí nezávislosti Spojených států hovořil o amerických vojenských a vesmírných úspěších, své politické agendě, o hrozbách komunismu i o tom, co označil za úsvit zlatého věku Spojených států. Projev se uskutečnil s několikahodinovým zpožděním způsobeným evakuací prostranství National Mall kvůli bouři.
Po prezidentově projevu následovala velkolepá show s ohňostroji a hudebním doprovodem.
Trump v úvodu svého projevu poděkoval všem, kteří přišli. Prostranství National Mall bylo na několik hodin evakuováno kvůli bouři a později se opět otevřelo, ale návštěvníci museli znovu projít bezpečnostními kontrolami. "Chci poděkovat všem, protože se zachovali správně. Viděli blesky a já jsem řekl: Ať se stane cokoli, i kdybychom měli ve čtyři hodiny ráno promluvit před jediným člověkem, budu tady. Nic nás neodradí," řekl Trump.
Prezident řekl, že Spojené státy nyní "vyhrávají jako nikdy předtím" a že chce, aby Amerika zůstala velikou. Stejně jako o den dříve v projevu u památníku Mount Rushmore v Jižní Dakotě zmiňoval hrozbu komunismu.
Věnoval se také své politické agendě, hovořil o snaze reformovat volební systém, aby měli voliči povinnost dokladem prokázat, že mají americké občanství.
Dále mluvil o své snaze zrušit automatické udělování občanství dětem narozeným v USA i za předpokladu, že jejich rodiče nejsou Američané. Mluvil rovněž o potřebě chránit právo nosit zbraň či o úspěších USA ve vesmírném výzkumu a cíli dostat astronauty na Mars. Prezident se zmínil rovněž o intervencích USA v zahraničí, včetně zajetí autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a o úderech na Írán.
"Americký sen je zpět," uvedl Trump před jásajícím davem. Prohlásil, že armáda a policie přijímá spoustu nových členů a že je nyní těžké v tomto odvětví najít práci. V závěru své řeči řekl, že teprve nastal "úsvit zlatého věku USA", jejichž osud "napsal Bůh".
Po projevu zazněla americká hymna a o několik minut později začala ohňostroj. Podle stanice CNN zahrnuje 850.000 kusů pyrotechniky, které se odpalují z deseti různých míst kolem washingtonských památek. Show, která rozsvítila celé panorama hlavního města, je doprovázena hudbou.
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