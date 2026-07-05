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"Vyhráváme jako nikdy předtím." Trump se zpožděním po bouři mluvil o zlatém věku USA

ČTK

Americký prezident Donald Trump dnes ve svém 40minutovém projevu u příležitosti 250. výročí nezávislosti Spojených států hovořil o amerických vojenských a vesmírných úspěších, své politické agendě, o hrozbách komunismu i o tom, co označil za úsvit zlatého věku Spojených států. Projev se uskutečnil s několikahodinovým zpožděním způsobeným evakuací prostranství National Mall kvůli bouři.

U.S. President Donald Trump holds Fourth of July rally, marking the 250th anniversary of U.S. independence, in Washington
Po prezidentově projevu následovala velkolepá show s ohňostroji a hudebním doprovodem.Foto: REUTERS – Evan Vucci
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Po prezidentově projevu následovala velkolepá show s ohňostroji a hudebním doprovodem.

Trump v úvodu svého projevu poděkoval všem, kteří přišli. Prostranství National Mall bylo na několik hodin evakuováno kvůli bouři a později se opět otevřelo, ale návštěvníci museli znovu projít bezpečnostními kontrolami. "Chci poděkovat všem, protože se zachovali správně. Viděli blesky a já jsem řekl: Ať se stane cokoli, i kdybychom měli ve čtyři hodiny ráno promluvit před jediným člověkem, budu tady. Nic nás neodradí," řekl Trump.

America 250 Independence Day Trump
"Americký sen je zpět," uvedl Trump před jásajícím davem. Prohlásil, že armáda a policie přijímá spoustu nových členů a že je nyní těžké v tomto odvětví najít práci. V závěru své řeči řekl, že teprve nastal "úsvit zlatého věku USA", jejichž osud "napsal Bůh".Foto: AP – Mark Schiefelbein

Prezident řekl, že Spojené státy nyní "vyhrávají jako nikdy předtím" a že chce, aby Amerika zůstala velikou. Stejně jako o den dříve v projevu u památníku Mount Rushmore v Jižní Dakotě zmiňoval hrozbu komunismu.

Věnoval se také své politické agendě, hovořil o snaze reformovat volební systém, aby měli voliči povinnost dokladem prokázat, že mají americké občanství.

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Dále mluvil o své snaze zrušit automatické udělování občanství dětem narozeným v USA i za předpokladu, že jejich rodiče nejsou Američané. Mluvil rovněž o potřebě chránit právo nosit zbraň či o úspěších USA ve vesmírném výzkumu a cíli dostat astronauty na Mars. Prezident se zmínil rovněž o intervencích USA v zahraničí, včetně zajetí autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a o úderech na Írán.

"Americký sen je zpět," uvedl Trump před jásajícím davem. Prohlásil, že armáda a policie přijímá spoustu nových členů a že je nyní těžké v tomto odvětví najít práci. V závěru své řeči řekl, že teprve nastal "úsvit zlatého věku USA", jejichž osud "napsal Bůh".

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Po projevu zazněla americká hymna a o několik minut později začala ohňostroj. Podle stanice CNN zahrnuje 850.000 kusů pyrotechniky, které se odpalují z deseti různých míst kolem washingtonských památek. Show, která rozsvítila celé panorama hlavního města, je doprovázena hudbou.

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