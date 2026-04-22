„Velmi rychle bych zvítězil ve Vietnamu. Vyhrál bych, kdybych byl v té době prezidentem,“ řekl Donald Trump v rozhovoru pro CNBC. Trump patří ke generaci, kterou formovala zkušenost vietnamské války, ale sám se jí vyhnul. I když byl absolventem vojenské školy a byl celkem pětkrát povolán.
Donald Trump studoval na soukromé střední škole s vojenským režimem New York Military Academy (NYMA). Jde o jednu z nejstarších vojenských škol v USA, založenou v roce 1889. Trump tam nastoupil ve třinácti letech (v roce 1959). Otec ho tam poslal kvůli synovu problematickému chování a nedostatku disciplíny na předchozí škole.
Trumpovi se ve vojenském prostředí paradoxně dařilo. Stal se z něj úspěšný atlet (vynikal v baseballu) a v posledním ročníku dosáhl hodnosti kapitána kadetů. Podle spolužáků vykazoval už tehdy budoucí prezident mimořádnou schopnost manipulovat ostatními tak, aby věci byly po jeho.
Škola byla proslulá přísným režimem a šikanou. „Bažanti“ museli snášet bizarní ponižování (recitování říkanek, uvolňování cesty mazákům i za cenu nárazu do zdi nebo krkání na povel). Těžší tresty zahrnovaly stání v horké páře sklepení v těžkých zimních uniformách s předpaženýma rukama, na kterých museli kadeti balancovat čtyřkilogramovou pušku. Kdo ji upustil, byl zbit v sousední místnosti. Vrcholem brutality bylo, když jeden z kapitánů zbil podřízeného kadeta těžkým kovovým řetězem. Po zásahu státní policie muselo celé vedení školy (včetně velitele a děkana) v roce 1964 rezignovat.
Podle svědectví Trump tradici šikany vůči těm pod ním udržoval, ale sám se zdál být vůči šikaně shora nedotknutelný. Vyžadoval absolutní respekt. Pokud nováček neudělal, co měl (např. vyleštit boty nebo znát nazpaměť jídelní menu), Trump ho neváhal tvrdě ztrestat. Prý to ale nikdy nebyl on sám, kdo by se „špinil“ šikanou osobně. Jako kapitán ji delegoval a dohlížel na ni. Právě na NYMA se nejspíše zformovala jeho životní filozofie: svět se dělí na „vítěze“ a „poražené“.
Když ale škola v roce 2015 zbankrotovala (posléze se ji podařilo obnovit) a žádala Trumpa o dar ve výši sedmi milionů dolarů, aby přežila, Trump to chladnokrevně odmítl. Považoval to za špatnou investici a ke své alma mater neprojevil žádnou citovou vazbu.
Každopádně po maturitě na vojenské akademii už Trump v armádním směru nepokračoval. Šel studovat na Fordham University a později na prestižní Wharton School, kde získal titul z ekonomie. To Trumpovi umožnilo se celkem čtyřikrát vyhnout povolávacímu rozkazu. Bylo to právě v době, kdy prezident Johnson poslal první jednotky pravidelné armády do války ve Vietnamu (1965).
Poté co Trump v roce 1968 dostudoval a hrozilo mu reálné povolání do války, podstoupil lékařskou prohlídku. V září 1968 byl Trump klasifikován jako 1-Y (způsobilý k službě pouze v době národní nouze) a později 4-F (nezpůsobilý k službě ze zdravotních důvodů). Lékařská zpráva konstatovala, že má kostní výrůstky na patách.
Tento moment je dodnes předmětem kontroverzí. V roce 2018 dcery lékaře, který tehdy Trumpovi diagnózu potvrdil, pro The New York Times uvedly, že jejich otec to udělal jako laskavost pro Freda Trumpa (Donaldova otce), který mu pronajímal prostory pro ordinaci. Sám Donald Trump později v rozhovorech nebyl schopen přesně říct, na které noze ty výrůstky měl, a tvrdil, že se to časem „samo zahojilo“.
Opakovaně také tvrdil, že mu NYMA dala „více vojenského výcviku než mnoha lidem, kteří šli do armády“.
