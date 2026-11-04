Výhra pro evropské automobilky, europoslanci podpořili mírnější emisní cíle

Europoslanci z výboru Evropského Parlamentu pro životní prostředí (ENVI) podpořili ve středu zmírnění emisních cílů pro nová osobní auta a dodávky. V roce 2035 by výrobci museli snížit emise CO2 u osobních aut o 87,5 procenta a u dodávek o 80 procent oproti referenční hodnotě z roku 2021. To by umožnilo pokračovat v prodeji některých vozidel se spalovacími motory.
Část emisí by mohli kompenzovat využitím kreditů za nízkouhlíkovou ocel vyrobenou v EU. Informoval o tom Evropský parlament ve svém prohlášení.
Návrh je součástí automobilového balíčku, který Evropská komise představila loni v prosinci. Komise původně navrhovala snížit emise u nových osobních aut v roce 2035 o 90 procent, přičemž zbývajících deset procent by automobilky mohly kompenzovat využitím nízkouhlíkové oceli a alternativních paliv.
Výbor ENVI nyní navrhuje mírnější cíl, který počítá s 87,5procentním snížením emisí a možností kompenzovat dalších 7,5 procenta prostřednictvím nízkouhlíkové oceli. Celkově by tak mohli dosáhnout 95procentního snížení emisí.
Návrh nyní zamíří na prosincové plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku, kde budou europoslanci hlasovat o vyjednávací pozici pro další jednání v takzvaném trialogu s členskými státy EU. Teprve po dosažení kompromisní dohody bude možné pravidla definitivně schválit.
„Dekarbonizace neznamená prosazování jediné technologie,“ uvedl zpravodaj návrhu, italský europoslanec Massimiliano Salini z frakce Evropské lidové strany (EPP). Dohodu označil za zlomovou pro evropský automobilový průmysl.
Podle něj umožní pokračovat v registraci automobilů se spalovacími motory a zachová technologickou svobodu výrobců. Za bezemisní vozidla by se nově mohla považovat také auta poháněná výhradně obnovitelnými palivy, která splňují požadavky unijní směrnice.
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