Zakrvácené Rusko. Číná má cynický plán, jak naložit s Putinem, popisuje politolog

Čína se nenápadně snaží naznačit Evropě a Spojeným státům, že by jim společně mělo jít o oslabení Ruska. Tvrdí to ve svém komentáři Alexander Motyl, politolog z Rutgersovy univerzity v Newarku, který se mimo jiné specializuje na Ukrajinu a Rusko.

Čínský ministr zahraničí Wang I se podle Motyla pravděpodobně přetvařoval, když se nedávno šéfce unijní diplomacie Kaje Kallasové svěřil s tím, že Čína "nemůže přijmout prohru Ruska ve válce proti Ukrajině, protože by to Spojeným státům umožnilo plně se soustředit na Čínu".

"Mást protivníky a nechat je hádat je lekce, kterou si osvojili diplomaté všech zemí. Kromě toho Wang reprezentuje totalitní stát s obrovským propagandistickým aparátem, který má sklon upřednostňovat manipulaci před pravdomluvností," píše Motyl ve svém článku pro americký zpravodajský server The Hill.

Klamavá povaha Wangových soukromých komentářů je však podle Motyla nejzřetelnější v tom, že ve skutečnosti nejsou největším problémem Číny Spojené státy, ale Rusko. Peking si sice přeje, aby se do jeho záležitostí Washington nepletl, a je spokojený, že USA musejí upínat pozornost jinam, ale s Čínou nesousedí a nevedou žádnou vyčerpávající válku.

"Rusko je pro Čínu mnohem bezprostřednějším bezpečnostním problémem, a možná i hrozbou," tvrdí politolog a nabízí scénáře z hlediska bezpečnostních zájmů Říše středu. Pokud Rusko jakkoli na Ukrajině vyhraje, jeho vůdce Vladimir Putin bude oplývat sebevědomím a arogancí po úspěšném imperialistickém dobrodružství.

"Takové Rusko by mohlo být natolik pošetilé, aby zaútočilo na zemi NATO nebo se pokusilo anektovat severní Kazachstán, přičemž ani jedno by Číně neprospělo," vypočítává Motyl, podle kterého by Kreml mohlo zpochybňovat "bezmezné" přátelství s Čínou. "Musel by pak Peking víc platit za energie, musel by přestat zveřejňovat iredentistické mapy s čínskými názvy ruských měst?" klade otázky americký politolog.

Na druhou stranu, pokud Rusko prohraje, mohlo by propadnout vnitřnímu násilí, čímž by destabilizovalo Eurasii. Putinův režim by se zhroutil, boje mezi elitami by mohly vést k občanské válce. "Neetničtí Rusové by mohli využít chaosu k vyhlášení nezávislosti a ruská federace by došla do svého neslavného konce," nastiňuje druhý scénář Motyl.

Čína by podle něho sice mohla anektovat velké části ruského Dálného východu, ale tyto zisky by byly zastíněny bezpečnostními hrozbami, které by vycházely z rozpadajícího se severního souseda. "Válka, která Rusko zakrvácí, ale neporazí, je zjevně preferovanou čínskou volbou," tvrdí politolog.

Slabé Rusko zapletené do války, kterou nedokáže vyhrát, by stále existovalo jako vazal Pekingu. Číně takové Rusko podle Motyla dokonale vyhovuje. Navíc válka nemusí být prodlužována, aby cíle bylo dosaženo. "Rusko je stínem svého dřívějšího já, armáda je zdecimována, ekonomika stojí na pokraji velké krize a Rusy to začíná ekonomicky bolet," vypočítává politolog.

I když to nemusí být jejich první volbou, významně oslabené Rusko by vyhovovalo také zájmům USA, Evropy a Ukrajiny. "Wang možná naznačuje Západu, že to, co chce Čína, je to, co by měl chtít Západ. Je pravděpodobné, že by v tomto případě Wang ronil krokodýlí slzy a hladil chudáka Putina po hlavě, nic by ale nenamítal," uzavírá své zamyšlení Motyl.

