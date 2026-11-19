Donald Trump spolu se Si Ťin-pchingem a Vladimirem Putinem 90 minut jednali o válkách na Ukrajině a v Íránu, o kontrole jaderných zbraní či o vytvoření bezpečnější planety. Podle předsedajícího čínského prezidenta má jednání průlomový význam, Putin jej označil za historické a Trump za výhru. Tři státníci spolu mluvili také bilaterálně, a Ukrajina - která u toho není - patří k hlavním tématům.
Luxusní státní komplex v kopcovité části severozápadního Šen-čenu u jezera je obklopený zelení a vodními plochami. Za běžného stavu nabízí klid od ruchu mnohamilionového technologického centra.
Ve čtvrtek se ovšem právě tam odehrávají nejdůležitější diplomatická jednání summitu APEC, na jehož okraj se podařilo dostat i představitele tří světových mocností: USA, Ruska a hostitelské Číny.
Trojice státníků ve veřejné části jednání zdůrazňovala především odpovědnost svých zemí za udržování světového míru a bezpečnosti. Si Ťin-pching prohlásil, že dobré vztahy mezi velmocemi přispívají k bezpečnějšímu světu a varoval, že jejich konfrontace mohou uvrhnout mezinárodní prostředí do chaosu.
Současný svět podle něj tvoří „jedna globální vesnice“, v níž jsou státy vzájemně provázané a sdílejí společný osud a jejich tři země musí jít příkladem, jak „reagovat na globální výzvy společným úsilím a jak společně udržovat mír a stabilitu na planetě“.
Historické setkání
Putin označil setkání za historické, protože se podle něj v takovém formátu scházejí poprvé. Připomněl také, že všechny tři země spojuje nejen jejich postavení vítězných mocností druhé světové války, ale i odpovědnost za mezinárodní bezpečnost.
Vedle regionálních konfliktů, včetně války na Ukrajině, kterou ruská armáda na jeho příkaz vede už téměř pět let a při níž ničí ukrajinskou energetickou infrastrukturu, útočí na zemědělskou produkci a blokádami přístavů ohrožuje vývoz potravin, navrhl dlouholetý šéf Kremlu diskutovat také o energetice, potravinové bezpečnosti a hospodářské spolupráci.
Trump zdůraznil potřebu pokračovat v dialogu a zmínil možnost, že by tři jaderné mocnosti mohly jednat o omezení počtu jaderných zbraní. „Je děsivé si představit, že by byly použity,“ řekl. Zároveň prohlásil, že Putin i ukrajinská strana podle něj chtějí válku ukončit.
„Dychtíme po konci války“
Setkání u velkého kulatého stolu předcházely bilaterální schůzky. Při příchodu za Putinem Trump zaujal tím, že před novináři žertoval a označil ho za svého přítele.
„To je můj přítel,“ řekl, když se k ruskému prezidentovi blížil, aby si s ním podal ruku. Následně připomněl, že se znají už dlouhá léta a mají podle něj „skvělý vztah“.
„Myslím, že z tohoto setkání může vzejít spousta úžasných věcí, nebo se alespoň mohou začít dít,“ prohlásil Trump. Putin na úvodní část jednání před novináři nijak nereagoval.
Podle kremelského poradce Jurije Ušakova trval rozhovor jen zhruba 35-40 minut a nešlo o plnohodnotné bilaterální jednání. Zkušený poradce označil schůzku za „přípravnou“ a zdůraznil, že během ní nepadla žádná zvlášť významná prohlášení. Putin podle něj odcházel „ve skutečně skvělé náladě“.
Po setkání s Putinem se Trump přesunul za svým čínským protějškem a i s ním řešil konflikt na východě Evropy. Následně uvedl, že oba prezidenti „dychtí“ po vyřešení války mezi Ruskem a Ukrajinou. „Rád bych viděl její konec. Myslím, že můžu mluvit za nás oba,“ prohlásil americký prezident.
Nedáváme slevy, vyděláváme na válce
Na začátku summitu v rozhovoru pro televizi Fox News Trump tvrdil, že válka na Ukrajině si každý měsíc vyžádá 25 tisíc životů. Zároveň se snažil zdůraznit, že konflikt nemá na Spojené státy přímý ekonomický dopad a Washington na dodávkách zbraní dokonce vydělává.
„Prodáváme vybavení Evropské unii. Dělají s ním, co chtějí. Předpokládám, že ho většinou dávají Ukrajině,“ řekl Trump. Dodal, že Spojené státy za něj dostávají plnou cenu a nemusí poskytovat žádné slevy.
„Mohli byste říct, že na tom vyděláváme spoustu peněz. Je mi to jedno. To nechci,“ prohlásil.
Další důležitá jednání se mají uskutečnit ve čtvrtek v Berlíně. Zúčastnit se jich mají američtí vyslanci Witkoff a Kushner, ukrajinští představitelé a evropští spojenci Kyjeva z takzvané koalice ochotných. Podle médií dorazí delegace z 37 zemí, doplní je představitelé Evropské unie a NATO.