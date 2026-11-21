Americký prezident Donald Trump si na páteční tiskové konferenci přisadil do probíhající debaty o kandidátovi na svého nástupce. Naznačil, že dva nejčastěji zmiňované muže, ministra zahraničí Marca Rubia a viceprezidenta J. D. Vance, by mohl překonat „nejmocnější muž na světě“ – nový šéf prezidentské kanceláře Stephen Miller. Ten se podobně jako Rubio a Vance zatím k možné kandidatuře nevyjádřil.
„Nechceš zkusit kandidovat na prezidenta?“ zeptal se Trump se značnou mírou nadsázky Millera, kterého chvíli předtím během páteční tiskové konference označil za „nejmocnějšího muže na světě“.
Setkání s novináři se konalo po Trumpově návštěvě Číny, kde jednal s čínským prezidentem a generálním tajemníkem Komunistické strany Číny Si Ťin-pchingem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem.
Trumpově otázce předcházelo Millerovo první vystoupení před novináři ve své nové funkci. Ve více než dvouminutovém doslova bombastickém projevu nový šéf prezidentské kanceláře vychvaloval Trumpovy úspěchy během prvních dvou let jeho druhého funkčního období.
Hrdý Miller a potěšený Trump
„To, čeho prezident Trump za poslední dva roky dosáhl, dalece překonává úspěchy kteréhokoli jiného prezidenta v amerických dějinách. Mohli bychom tu stát čtyři hodiny a probírat jeden úspěch za druhým,“ velebil prezidenta nový šéf jeho kanceláře.
Mezi úspěchy Miller zařadil například snížení regulací, ukončení politiky diverzity a inkluze (DEI), zabezpečení jižní hranice, rekordní počet deportací i nízkou kriminalitu. Tvrdil také, že Trump během necelé hodiny převzal kontrolu nad Venezuelou a zdvojnásobil americké ropné rezervy. Za další úspěchy označil rekordní produkci fosilních paliv, přestavbu americké armády a změnu vztahů s Ruskem a Čínou.
„Pod jeho vedením budou následující dva roky nejskvělejšími dvěma roky v amerických dějinách. Jsem nesmírně hrdý, že mohu být jeho šéfem kanceláře,“ dodal zcela neskromně Miller.
Trump byl jeho vystoupením očividně potěšen. „Máme tu mimořádnou zprávu! Byl lepší než tihle dva pánové,“ prohlásil a ukázal na Vance a Rubia, kteří stáli po jeho boku a na konferenci rovněž vystoupili. Poté Millerovi položil otázku ohledně prezidentské kandidatury, uvádí například americká stanice CNN.
Nový „nejmocnější muž“
Trump jmenoval Millera, autora některých ze svých nejtvrdších imigračních a dalších vnitropolitických opatření, šéfem prezidentské kanceláře 6. listopadu.
Ve funkci nahradil Susie Wilesovou, která úřad zastával od začátku Trumpova druhého prezidentského období a kterou média opakovaně popisovala jako mimořádně mocnou zákulisní hráčku.
Časopis TIME ji letos zařadil mezi sto nejvlivnějších lidí světa a dodal, že je často posledním člověkem, kterého Trump vyslechne předtím, než učiní rozhodnutí.
Jmenování Millera bylo první významnou personální změnou v administrativě po výrazné porážce republikánů v listopadových volbách do Kongresu.
Právě jejich výsledky zamíchaly také úvahami o tom, kdo by mohl za Republikánskou stranu potenciálně Trumpa v roce 2028 vystřídat. Vance byl dosud považován za jednoho z hlavních možných kandidátů, jako dalšího možného uchazeče média často zmiňují Rubia.
Kdo chce být prezident?
Ani jeden z nich však kandidaturu oficiálně neoznámil. Vance tento týden v rozhovoru pro televizi Fox News uvedl, že se o případné kandidatuře rozhodne „někdy příští rok“. Rubio podle médií dříve prohlásil, že v příštím volebním cyklu kandidovat neplánuje. Spekulace o jeho možné kandidatuře přesto sílí, píše například list The Hill.
Oba potenciální republikánští kandidáti během páteční tiskové konference Trumpa rovněž chválili. Pogratulovali mu mimo jiné k uzavření obchodních dohod s Filipínami a Thajskem na summitu Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), který se na začátku týdne konal v Manile.
Vance ocenil Trumpovu snahu „přeorganizovat světovou ekonomiku tak, aby dávalo smysl investovat ve Spojených státech“. Rubio zase vyzdvihl prezidentovo trojstranné jednání s představiteli Ruska a Číny. Připomněl, že tyto tři země, přestože jsou vzájemnými protivníky, vlastní dohromady „drtivou většinu jaderných zbraní na této planetě“.
„Jsem rád, že tito lídři měli možnost spolu jednat. Nastavilo to tón a vytvořilo platformu – základ, na němž snad může pokračovat náročná práce diplomacie a obchodních jednání,“ řekl Rubio.
Miller patří k nejbližším Trumpovým spolupracovníkům už od začátku jeho politické kariéry. Jako možný prezidentský kandidát se však dosud příliš nezmiňoval. Zda Trumpova otázka znamenala něco víc než jen žert, ukážou další měsíce.
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