Východní Německo obchází "modrá hrozba". Radikálové z AfD směřují k volebnímu triumfu

Obyvatele východoněmeckého Saska, Braniborska a Durynska čekají v září a říjnu volby do spolkových parlamentů. Tamní média předvídají překreslení politické mapy východu na “modro”. Ve všech třech zemích totiž průzkumy předvídají úspěch pravicově populistické Alternativě pro Německo (AfD), kterou symbolizuje právě světlý odstín této barvy.

Strana, jejímž hlavním tématem je odpor proti Evropské unii a migraci, tu skončila první nebo druhá už v celoněmeckých volbách před dvěma lety. V letošním hlasování do Evropského parlamentu svou pozici ještě posílila. A podle aktuálních průzkumů mají politici z AfD šanci zvítězit v září v Sasku a Braniborsku a o necelé dva měsíce později i v Durynsku.

Pro tradiční německé politické strany - křesťanské demokraty kancléřky Angely Merkelové (CDU) a sociální demokracii (SPD) - by to znamenalo konec dominance po skoro třiceti letech u moci.

"Předpokládané výsledky ukazují, že ani za 30 let (od sjednocení Německa, pozn. red.) se nezacelila propast mezi západem a východem, kde jsou nižší platy, vyšší nezaměstnanost a strukturální problémy," uvedla pro Aktuálně.cz analytička Asociace pro mezinárodní otázky Adéla Jurečková.

Důsledkem jsou podle ní úspěchy stran na okraji politického spektra. "Dříve to byla hlavně levicová Die Linke, dnes tuto roli hraje AfD," říká Jurečková. Na východě Německa by AfD volilo celkem 23 procent lidí, zatímco na západě by strana získala jenom 12 procent hlasů, uvádí německý list Die Zeit.

Alternativa pro Německo na východě posiluje navzdory vnitřním sporům o moc, se kterými se potýká v posledních měsících. Ve straně po celé zemi roste vliv pravicově extremistické frakce označované Křídlo (německy Flügel), a to na úkor umírněného vedení. Křídlo má svou základnu na východě, kde je podle německých bezpečnostních složek možné označit až 40 procent členů za "radikály".

V hledáčku kontrarozvědky

Šéfka AfD Alice Weidelová uzavřela s Křídlem "pakt o neútočení", mimo jiné výměnou za podporu v kauze týkající se nejasného zahraničního financování její volební kampaně.

Weidelová a další členové vedení proto spíše šetří kritikou na adresu durynského předáka Křídla Björna Höckeho. Toho od začátku letošního roku sleduje německá civilní kontrarozvědka kvůli podezření, že si buduje vůdcovský kult osobnosti a propagací pravicově extremistických postojů porušuje německou ústavu.

Höcke před dvěma lety označil památník holokaustu v centru Berlína za "památník hanby". Tehdy mu hrozilo vyloučení z AfD, dnes už má její vedení na své straně.

Volební lídr AfD v Braniborsku Andreas Kalbitz zase čelí kritice kvůli autorství dvou oslavných filmů o Adolfu Hitlerovi, zatímco saská jednička na kandidátce Jörg Urban se do hledáčku kontrarozvědky dostal kvůli podezření z podpory nacionalismu a projevů nepřátelství vůči cizincům a menšinám.

"Čím lepšího výsledku dosáhnou Höcke v Durynsku a jemu blízcí kandidáti v Sasku a Braniborsku, tím více to posílí pozici Křídla ve straně," upozorňuje Jurečková. Německá kontrarozvědka kvůli postupující radikalizaci AfD v současnosti zvažuje, že dohled nad Höckeho křídlem rozšíří na celou stranickou organizaci.

Rychlejší internet i Putin

Ostatní strany teď hledají způsob, jak AfD cestu k vítězství zkomplikovat. Předseda saské vlády Michael Kretschmer (CDU) se například v červnu sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Obyvatelé bývalého východního Německa podle expertů citovaných stanicí Deutsche Welle dlouhodobě podporují navázání přátelštějších vztahů s Ruskem.

Po schůzce Kretschmer podpořil zrušení ekonomických sankcí proti Putinovu režimu. "Jako německý politik myslím na množství firem v nových (východních, pozn. red.) spolkových zemích, které dopady sankcí obzvlášť tvrdě zasáhly," vyjádřil se saský politik. Dostal se tak do přímého rozporu s politikou vlády Merkelové, která podporuje pokračování sankcí.

Centrální vláda v Berlíně Kretschmera za jeho postoj zkritizovala, podporu mu ale naopak vyjádřili šéfové dalších východních spolkových zemí, mezi nimi Dietmar Woidke z Braniborska (SPD). I pro sociální demokraty je vstřícnější postoj vůči Putinovu režimu novou taktikou proti AfD.

Kretschmer se do čela saské vlády dostal teprve před rokem a půl, když jeho předchůdce rezignoval po prohraných parlamentních volbách. Od té doby se snaží získat podporu voličů zpět.

Ti se na východě začali odvracet od vládní CDU i SPD v letech po uprchlické krizi. Kretschmer teď voličům slibuje víc peněz na školy, policii a nemocnice a plánuje investovat do dopravní a digitální infrastruktury.

I to jsou ale témata AfD. Její zástupci kritizují nízké mzdy, které jsou 30 let od sjednocení Německa stále výrazně nižší právě na východě. V poslední době se populistická strana stala také mluvčím těch, kdo se obávají ukončení těžby a spalování hnědého uhlí, s čímž do roku 2038 počítá vláda v Berlíně.

Jak se dostat k moci?

AfD si ani v jedné východoněmecké zemi, kterou čekají na podzim volby, nemůže dělat naděje na sestavení jednobarevné vlády. Ostatní strany ale odmítají spojit síly s pravicovými populisty, takže šance, že politici z AfD se skutečně dostanou k moci, jsou nakonec mizivé.

Zejména politici z CDU už měsíc před hlasováním prověřují možné varianty povolební spolupráce, aby vláda následně získala důvěru. "Další možností by byla menšinová vláda CDU, která by si musela vyjednávat podporu pro jednotlivá politická rozhodnutí, a to případně i u AfD. O této variantě se hovoří hlavně v případě Saska," naznačuje Jurečková způsob, jak by se populisté mohli dostat alespoň částečně k moci.

