Výbušniny v brýlích? Zmařili jsme rafinovaný útok Ukrajinců, tvrdí ruská tajná služba

Ruská tajná služba (FSB) tvrdí, že zabránila sérii útoků na ruské vojáky, k nimž měla být použita výbušná zařízení umístěná v brýlích pro operátory FPV dronů. Informují o tom ruskojazyčná média. Podle ruské strany tuto operaci připravila Ukrajina. Rusko proti sousední zemi pátým rokem vede útočnou válku.
Podle FSB by detonace výbušného zařízení ukrytého v brýlích způsobila smrt člověka, který je má nasazené.
Výbušné zařízení v brýlích se našlo během kontroly zařízení, která vojáci dostali. Jistý voják ve Volgogradské oblasti nechal zkontrolovat dvoje brýle k ovládání FPV dronů, které získal od dobrovolníků. Pyrotechnici je zrentgenovali a zjistili, že místo chladicích systémů jsou v nich podomácku vyrobená výbušná zařízení.
Během kontrol v různých ruských regionech pak byla zajištěna série těchto brýlí se skrytým výbušným zařízením, které podle FSB rozeslaly poštou ukrajinské tajné služby. Jejich příslušníci se prostřednictvím anonymních účtů na sociálních sítích spojili s představiteli ruských humanitárních organizací.
"Pracovali v tajnosti, nesdělovali své osobní údaje, telefonní čísla, ... odmítali přejít na (oficiální ruskou komunikační platformu) Maks," popsala FSB. "Bezpodmínečně požadovali video s poděkováním od ruských vojáků," dodala ruská tajná služba.
FSB pátrá po lidech, kteří se podíleli na rozesílání brýlí s ukrytými výbušnými zařízeními. Případ vyšetřuje kromě jiného jako přípravu teroristického útoku. Připomněla dobrovolníkům, dobročinným organizacím i jednotlivcům, že humanitární pomoc je nutné nechat zkontrolovat, zda neobsahuje výbušná zařízení nebo jedy.
Uvedla, že v minulosti se výbušniny našly ukryté v kosmetických sadách, powerbankách, reproduktorech, soškách, náboženských předmětech, autodílech nebo ve vyhřívaných vložkách do bot.
Server The Kyiv Post napsal, že ukrajinská vojenská rozvědka (HUR) brýle s ukrytými výbušnými zařízeními nechávala ruským operátorům FPV dronů poslat už loni v lednu a únoru. Zranění údajně utrpělo osm ruských vojáků.
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