Trump šel v den smrti bratra do kina. Co dalšího je v knize, která ho má "sejmout"?

Příliš mnoho a nikdy dost

Mary Trumpová, dcera jednoho z bratrů amerického prezidenta a profesí klinická psycholožka, se ve své knize zabývá zejména rodinnou historií muže, který stojí v čele Spojených států.

Trumpová je přesvědčena, že okolnosti a vztahy v rodinné dynastii trvale narušily prezidentovu osobnost. Její kniha Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (v překladu Příliš mnoho a nikdy dost: Jak moje rodina vytvořila nejnebezpečnějšího muže světa) má vyjít až příští týden, publikaci ale přednostně získala některá americká média, která z ní nyní citují.