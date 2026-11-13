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Zahraničí

Výbušné dredy a dluhy. Mrtvý ruský důstojník ujel 300 metrů, smrt přišla z balonu

Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
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Jednatřicetiletý muž, který pracoval v petrohradském obchodním řetězci Lenta, je podezřelý z nastražení bomby pod automobilem ruského armádního plukovníka. Podle informací ruského serveru Fontanka měl důstojníka nejméně měsíc sledovat, poté k jeho vozu připevnit výbušninu a krátce po explozi uprchnout ze země. Policie po něm pátrá.

Russian serviceman killed in explosion in St. Petersburg
Vyšetřovatelé pracují na místě výbuchu automobilu, při němž zahynul příslušník ruských ozbrojených sil. Petrohrad, Rusko, 12. listopadu 2026.Foto: REUTERS – Andrei Bok
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Muž měl podle Fontanky výbušné zařízení umístit pod automobil v noci na čtvrtek, kolem jedné hodiny ráno. Když plukovník ráno vyjížděl z nádvoří obytného domu v petrohradské čtvrti Šušary, nálož odpálil na dálku.

Podezřelý měl následně odcestovat přes Istanbul do Turecka a poté pokračovat dál. Informace o jeho totožnosti ani útěku ruské úřady zatím oficiálně nepotvrdily.

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Fontanka ovšem uvádí, že podezřelý jménem Jan pochází z Pskova, několik let žil v Petrohradu a dříve pracoval v kině. Část života strávil také v ruské Archangelské oblasti, kde podle údajů soudních exekutorů nahromadil dluhy ve výši zhruba 160 tisíc rublů (asi 45 tisíc korun).

Na fotografiích ze sociálních sítí je podle serveru v textu s názvem „Dredy, demonstrace, dary“ zachycen mladý muž s tetováním na rukou a dredy. Jeho profil na VKontakte sledovalo přes 300 účtů zaměřených mimo jiné na pouliční módu, hudebníky, tetování, kulturní dění v Petrohradu a hledání práce. Poslední příspěvek zveřejnil v únoru 2022.

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Výbuch zabil důstojníka

Výbuch nastal ve čtvrtek kolem sedmé hodiny ranní, automobil po explozi ještě urazil přibližně 300 metrů. Tlaková vlna poškodila také okna nedalekého autobusu, v němž cestovalo několik desítek lidí. Nikdo z nich podle dostupných informací neutrpěl zranění.

Podle zjištění Fontanky si podezřelý měl výbušninu údajně vyzvednout z předem připraveného úkrytu v Leningradské oblasti. Do Ruska ji podle vyšetřovací verze dopravili poměrně neobvyklým způsobem – pomocí meteorologického či jiného vzdušného balonu z oblasti Pobaltí.

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Zabitým byl podle ruských médií 51letý důstojník sloužící u 6. armády vzdušných sil a protivzdušné obrany. Jeho totožnost úřady oficiálně nezveřejnily. Server Meduza zmiňuje jako možné oběti dva vysoké důstojníky této jednotky, hlavního navigátora Dmitrije Lobodina a jeho zástupce Andreje Chodykina.

Nejde přitom o první podobný útok v petrohradské čtvrti Šušary. Už 27. srpna tam při explozi automobilu zahynul podplukovník Sergej Sečkov, příslušník 332. samostatného gardového vrtulníkového pluku. Jeho manželka utrpěla vážná zranění.

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Také v tomto případě vyšetřovatelé pracovali s verzí nálože umístěné pod automobilem. Z jejího nastražení byla podezřelá 24letá žena, která podle ruských médií po útoku odcestovala přes Turecko do Moldavska. Obě exploze od sebe dělilo jen několik stovek metrů.

Od začátku války na Ukrajině zemřelo podivným způsobem hned několik vysoce postavených ruských vojenských představitelů. Velitele sil radiační, chemické a biologické obrany Igora Kirillova například zabil skútr nabitý výbušninami, za operaci tehdy převzala odpovědnost ukrajinská rozvědka SBU. K tomuto útoku se zatím nikdo nepřihlásil.

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