Výbuch ve Strnadově továrně na munici. Vyráběla pro Ukrajinu. Na místě jsou ranění

Vyrábí se tu prach, dělostřelecká munice, náboje do tanků. Továrna jede na tři směny, 24 hodin denně. A 90 procent vyrobené munice je pro Ukrajinu. To je španělská Fábrica de Municiones de Granada v jižním Španělsku. V pátek 30. října zde došlo k výbuchu a požáru. Podle všeho nejde o sabotáž, ale o nehodu. Továrna patří koncernu Czechoslovak Group miliardáře Michala Strnada.
V první chvíli si někteří obyvatelé Granady mysleli, že jde o zemětřesení. Pak si všimli nad nedalekou muniční továrnou kouře ve tvaru hřibu. K explozi došlo v přísně střeženém úseku, kde se likvidují zbytky munice a zkouší hotové střelivo. Operace se tam řídí na dálku z bunkru.
Bývalý zaměstnanec Jesús López to pro deník ABC popsal: „Byla to jedna z nejsilnějších explozí za posledních osm až deset let. Bezpečnostní opatření ale fungovala.“
Areál továrny má skoro milion metrů čtverečních a budovy jsou záměrně rozptýlené, aby případné exploze měly co nejmenší dopad.
Informace o počtech raněných se v průběhu dne měnily – od tří do pěti. Všichni jsou zranění jen lehce a jsou nyní v péči lékařů v nemocnici. Firma v prohlášení potvrdila, že se nehoda „obešla bez vážných zranění“. V provozu pracuje za normálních okolností asi 300 lidí.
Hlavní hypotéza policie je, že došlo k nehodě při likvidaci dělostřeleckých projektilů. Podle odboráře Juana Bayo šlo o běžnou zkoušku střely.
Historický muniční závod
Fábrica de Municiones de Granada patří k nejstarším muničním závodům na světě – její kořeny sahají k roku 1324. Od roku 2020 ji drží slovenská MSM Group, součást holdingu CSG nejbohatšího Čecha Michala Strnada.
Firma expandovala díky válce na Ukrajině. Export z továrny vyskočil z 3,9 milionu eur v roce 2022 na 132 milionů v roce 2025.
Více než 90 procent dnešní produkce míří evropským vládám, které zásobují Ukrajinu. Vyrábí se tu prach, dělostřelecká munice, náboje do tanků. Továrna jede na tři směny, 24 hodin denně. Do roku 2028 se má s investicí přes 70 milionů eur kapacita zdvojnásobit.
Je to už druhá nehoda s municí ve Španělsku za poslední tři týdny. Třináctého října se na silnici z El Fargue převrátil kamion s minometnými granáty a výbušninami právě z továrny Fábrica de Municiones de Granada. Nehoda se obešla bez zranění.