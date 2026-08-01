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Zahraničí

Výbuch v srdci Moskvy. Na místě jsou mrtví, mluví se o oslavě hlavounů ruské armády

ČTK

Poblíž moskevské kavárny došlo dnes večer k výbuchu. Na místě jsou nejméně tři mrtví a 15 zraněných. Příčina incidentu podle místní policie zatím není známa. S odkazem na sdělení policie o tom informuje ruská státní tisková agentura Ria Novosti.

The site of an explosion at a restaurant in Moscow
Law enforcement officers and emergency services personnel near the site of an explosion at a restaurant in central Moscow, Russia August 1, 2026. REUTERS/Anastasia BarashkovaFoto: REUTERS – Anastasia Barashkova
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„Podle informací, které máme k dispozici, nastal výbuch dnes kolem 20:10 (19:10 středoevropského času) u venkovní kavárny a na místě po něm zůstali tři mrtví a 15 různě závažně zraněných,“ uvedla podle agentury moskevská policie.

Další ruská tisková agentura TASS píše, že kavárna se nachází v širším středu ruského hlavního města na Kudrinském náměstí. Zasahuje zde podle ní vyšetřovací tým ministerstva vnitra a složky záchranného systému.

Podle dalších zdrojů z ruských médiích se v podniku Balzi Rossi, kam prakticky chodí hlavně ruská elita, právě odehrávala svatba nebo oslava narozenin, když okolím náhle otřásl hlasitý výbuch.

V okolí se pohybovala černá armádní vozidla, podle spekulací tak mohlo jít o událost, na které byli také vysoce postavení ruští armádní představitelé včetně generála. Příčina exploze není zatím známá.

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