Výbuch v srdci Moskvy. Na místě jsou mrtví, mluví se o oslavě hlavounů ruské armády

Poblíž moskevské kavárny došlo dnes večer k výbuchu. Na místě jsou nejméně tři mrtví a 15 zraněných. Příčina incidentu podle místní policie zatím není známa. S odkazem na sdělení policie o tom informuje ruská státní tisková agentura Ria Novosti.
„Podle informací, které máme k dispozici, nastal výbuch dnes kolem 20:10 (19:10 středoevropského času) u venkovní kavárny a na místě po něm zůstali tři mrtví a 15 různě závažně zraněných,“ uvedla podle agentury moskevská policie.
Další ruská tisková agentura TASS píše, že kavárna se nachází v širším středu ruského hlavního města na Kudrinském náměstí. Zasahuje zde podle ní vyšetřovací tým ministerstva vnitra a složky záchranného systému.
Podle dalších zdrojů z ruských médiích se v podniku Balzi Rossi, kam prakticky chodí hlavně ruská elita, právě odehrávala svatba nebo oslava narozenin, když okolím náhle otřásl hlasitý výbuch.
V okolí se pohybovala černá armádní vozidla, podle spekulací tak mohlo jít o událost, na které byli také vysoce postavení ruští armádní představitelé včetně generála. Příčina exploze není zatím známá.
Mohlo vám uniknout: „Mír skrze sílu.“ Ukrajinská „ofenziva lásky“ na Trumpa zabrala, říká analytik
ŽIVĚ Írán posílá ničivé drony na americké cíle. USA mluví o „eskalaci“, má přijít útok
Americké velvyslanectví v Jeruzalémě dnes vydalo varování před neočekávaným zhoršením konfliktu s Íránem. Velvyslanectví Američany nabádá, aby se připravili na možné přerušení leteckých spojů. Diplomacie vyzývá americké občany, aby region opustili. Podobnou výzvu zveřejnily i další americké mise v oblasti, například velvyslanectví v Bagdádu.
ŽIVĚ Masivní ruský útok na Kyjev: nejméně devět obětí. Chybí nám patrioty, naléhá Zelenskyj
V ukrajinské metropoli byly v noci na sobotu slyšet silné exploze. Rusko v posledních týdnech zesílilo útoky balistickými raketami, proti nimž jsou účinné pouze některé systémy protivzdušné obrany, včetně amerických systémů Patriot.
Peklo v Ceutě: Domobrana s pálkami brání čtvrti, armáda staví námořní val
Noční Ceuta se změnila ve válečnou zónu, hlásí španělský deník ABC. Španělská armáda vytlačuje tisíce Maročanů zpět za plot severoafrické enklávy. Zoufalí obyvatelé po dnech strachu opustili byty a zabarikádovali své čtvrti. V ulicích vyrostly zátarasy s místními muži a chlapci vyzbrojenými tyčemi a řetězy.
Dvě červené kosy a Liberec dohrával v devíti. Bizarní zápas rozhodl Mareček
Fotbalisté Teplic zvítězili 1:0 v Liberci. Severočeský souboj ovlivnily červené karty pro domácí tým, Vasil Kušej byl vyloučen už v úvodní minutě a ještě před poločasovou pauzou ho následoval Petr Hodouš. Dvojnásobnou přesilovku zužitkoval v 61. minutě Lukáš Mareček. Svůj první bod v historii fotbalové ligy získal Artis Brno, který remizoval na Slovácku 1:1.
Snový poločas mistra řídil Sadílek. Baníku nepomohl ani Pastrňák v kotli
Fotbalisté Slavie jsou i po druhém ligovém kole stoprocentní, když po úvodním vítězství nad Slováckem 5:1 dnes přesvědčivě vyhráli 4:0 v Ostravě.