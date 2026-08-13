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Zahraničí

Výbuch v rotterdamském přístavu si vyžádal jednoho mrtvého a několik zraněných

ČTK

Nejméně jeden člověk zemřel a několik dalších bylo zraněno při čtvrteční explozi v přístavu v Rotterdamu, uvedla místní policie. Příčina výbuchu zatím není známá a okolnosti incidentu vyšetřují úřady. Podle policie zatím nic nenasvědčuje tomu, že se jednalo o sabotáž, ale i tato možnost dál patří mezi zvažované scénáře.

Rotterdam
Na místě zasahovalo velké množství záchranářů a přiletěl také vrtulník letecké záchranné služby. (Ilustrační foto Rotterdamu)Foto: Thinkstock
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Mluvčí přístavu uvedl, že výbuch neměl dopad na provoz terminálů na zkapalněný zemní plyn (LNG) v přístavu. Informují o tom agentury Reuters a AP.

Výbuch nastal krátce po poledni v rotterdamské průmyslové oblasti Europoort v rafinerii a terminálu společnosti Gunvor Energy. Podle nizozemského serveru De Telegraaf pracovala v areálu společnosti najatá údržbářská skupina na potrubí. Podle předběžných informací mohlo k explozi dojít při jeho rozpojování. Stopy po explozi byly patrné na jedné z nádrží.

Na místě zasahovalo velké množství záchranářů a přiletěl také vrtulník letecké záchranné služby.

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V širší oblasti Rotterdamu byly ve čtvrtek hlášeny i další incidenty. V areálu rafinerie společnosti Esso v části Botlek podle místních úřadů přestaly fungovat všechny systémy a hasiči tam zasahovali preventivně. Porucha byla hlášena také v nedaleké ulici Merseyweg. Na Maasvlakte navíc vypukl požár v rozvodně.

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Dodávky elektřiny společnostem v průmyslové oblasti rotterdamského přístavu začaly být obnovovány několik hodin po explozi

Podle bezpečnostních úřadů spolu tyto události podle dosavadních poznatků nesouvisejí. Místa incidentů se nacházejí několik kilometrů od sebe.

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