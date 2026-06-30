Výbuch v ráji miliardářů. Atentát těžce zranil ukrajinského oligarchu

Monakem, které je považováno za jedno z nejbezpečnějších míst Evropy, otřásl výbuch podomácku vyrobené bomby. Dva lidé utrpěli těžké zranění, podle francouzských médií byl cílem atentátu ukrajinský oligarcha Vadym Jermolajev. Policie v Monaku i Francii pátrá po muži, kterého krátce před explozí zachytily bezpečnostní kamery.
Luxusní Monako zažilo událost, jakou podle tamních úřadů dosud nepamatuje. V pondělí krátce před 21. hodinou otřásla centrem města exploze podomácku vyrobené bomby. Tři lidé byli zraněni, dva z nich jsou v kritickém stavu.
Podle televize BFM TV a deníku Le Figaro byl terčem útoku ukrajinský podnikatel a oligarcha Vadym Jermolajev, který po odchodu z Ukrajiny získal kyperské občanství. Francouzská média uvádějí, že právě on patří mezi těžce zraněné.
Na místě zasahovali monačtí i francouzští záchranáři, zatímco policie obou zemí zahájila rozsáhlé pátrání po pachateli.
„V Monackém knížectví se dosud nic podobného nestalo,“ uvedl krátce po incidentu monacký státní ministr Christophe Mirmand. Podle vyšetřovatelů zachytily bezpečnostní kamery muže, který krátce před výbuchem odložil batoh u vchodu do obytného domu. O několik minut později následovala silná exploze.
Podle televize BFM TV byla bomba ukryta v balíčku. Monacký kníže Albert II. útok označil za „odporný čin“.
Jermolajev patřil k nejvýznamnějším developerům v ukrajinském Dnipru. V roce 2019 se vzdal ukrajinského občanství a přijal občanství Kypru. O čtyři roky později na něj prezident Volodymyr Zelenskyj uvalil desetileté sankce. Kyjev tvrdí, že i po ruské anexi Krymu pokračoval prostřednictvím svých firem v podnikání na okupovaném poloostrově. Jermolajev tato obvinění odmítal.
Pondělní atentát zapadá do série násilných útoků na významné Ukrajince v zahraničí. Letos v lednu byl v Miláně zavražděn bankéř Oleksandr Adaryč, jehož smrt měla původně vypadat jako nešťastný pád z okna.
V květnu 2025 byl ve Španělsku zastřelen bývalý poradce ukrajinského prezidenta Andrij Portnov. Podezřelého policie dopadla až začátkem letošního roku.
Vyšetřovatelé zatím neoznámili, zda pondělní útok v Monaku s těmito případy souvisí. Motiv atentátu zůstává nejasný.