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Zahraničí

Výbuch v ráji miliardářů. Atentát těžce zranil ukrajinského oligarchu

Výbuch v Monaku těžce zranil na ukrajinského oligarchu Vadima Jermolajeva.

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Monakem, které je považováno za jedno z nejbezpečnějších míst Evropy, otřásl výbuch podomácku vyrobené bomby. Dva lidé utrpěli těžké zranění, podle francouzských médií byl cílem atentátu ukrajinský oligarcha Vadym Jermolajev. Policie v Monaku i Francii pátrá po muži, kterého krátce před explozí zachytily bezpečnostní kamery.

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Luxusní Monako zažilo událost, jakou podle tamních úřadů dosud nepamatuje. V pondělí krátce před 21. hodinou otřásla centrem města exploze podomácku vyrobené bomby. Tři lidé byli zraněni, dva z nich jsou v kritickém stavu.

Terčem útoku byl Vadim Jermolajev, významný developer z ukrajinského Dnipra.
Terčem útoku byl Vadim Jermolajev, významný developer z ukrajinského Dnipra.Foto: Vadim Ermolaev / Instagram

Podle televize BFM TV a deníku Le Figaro byl terčem útoku ukrajinský podnikatel a oligarcha Vadym Jermolajev, který po odchodu z Ukrajiny získal kyperské občanství. Francouzská média uvádějí, že právě on patří mezi těžce zraněné.

Na místě zasahovali monačtí i francouzští záchranáři, zatímco policie obou zemí zahájila rozsáhlé pátrání po pachateli.

Snímek z bezpečnostní kamery zachytil muže, který krátce před výbuchem odložil batoh u vchodu do domu.
Snímek z bezpečnostní kamery zachytil muže, který krátce před výbuchem odložil batoh u vchodu do domu.Foto: Profimedia – Profimedia.cz

„V Monackém knížectví se dosud nic podobného nestalo,“ uvedl krátce po incidentu monacký státní ministr Christophe Mirmand. Podle vyšetřovatelů zachytily bezpečnostní kamery muže, který krátce před výbuchem odložil batoh u vchodu do obytného domu. O několik minut později následovala silná exploze.

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Podle televize BFM TV byla bomba ukryta v balíčku. Monacký kníže Albert II. útok označil za „odporný čin“.

Jermolajev patřil k nejvýznamnějším developerům v ukrajinském Dnipru. V roce 2019 se vzdal ukrajinského občanství a přijal občanství Kypru. O čtyři roky později na něj prezident Volodymyr Zelenskyj uvalil desetileté sankce. Kyjev tvrdí, že i po ruské anexi Krymu pokračoval prostřednictvím svých firem v podnikání na okupovaném poloostrově. Jermolajev tato obvinění odmítal.

Výbuch v Monaku těžce zranil na ukrajinského oligarchu Vadima Jermolajeva, jeho ženu a jejich nezletilou dceru.
Výbuch v Monaku těžce zranil na ukrajinského oligarchu Vadima Jermolajeva, jeho ženu a jejich nezletilou dceru.Foto: Reuters

Pondělní atentát zapadá do série násilných útoků na významné Ukrajince v zahraničí. Letos v lednu byl v Miláně zavražděn bankéř Oleksandr Adaryč, jehož smrt měla původně vypadat jako nešťastný pád z okna.

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V květnu 2025 byl ve Španělsku zastřelen bývalý poradce ukrajinského prezidenta Andrij Portnov. Podezřelého policie dopadla až začátkem letošního roku.

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Vyšetřovatelé zatím neoznámili, zda pondělní útok v Monaku s těmito případy souvisí. Motiv atentátu zůstává nejasný.

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