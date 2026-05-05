Přeskočit na obsah
Benative
5. 5. Klaudie
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Výbuch v čínské továrně na zábavní pyrotechniku: více než dvacet lidí zahynulo

ČTK

Výbuch v továrně na zábavní pyrotechniku v jihočínské provincii Chu-nan zabil nejméně 21 lidí a dalších 61 zranil. V noci na úterý o tom informovala agentura Reuters. Čínský prezident Si Ťin-pching vyzval úřady, aby událost důkladně vyšetřily.

China Fireworks Explosion
Výbuch v továrně na zábavní pyrotechniku. (Chu-nan, Čína, úterý 5. dubna 2026)Foto: CTK
Reklama

Výbuch továrnou ve městě Čchang-ša, které je chunanskou metropolí, podle agentury Nová Čína otřásl v pondělí odpoledne. Úřady na místo vyslaly zhruba 500 záchranářů, kteří evakuovali okolí.

Příčina exploze zatím není jasná. Prezident Si mezitím nařídil úřadům, aby zintenzivnily kontroly v klíčových průmyslových odvětvích ke zlepšení bezpečnosti.

Související

Obdobný incident se stal loni v červnu, kdy exploze v továrně na ohňostroje a dělobuchy v provincii Chu-nan zabila asi deset lidí a další tři desítky zranila.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Nová dokumentární série Vina: Případ fakulta pojednává o masové střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
Nová dokumentární série Vina: Případ fakulta pojednává o masové střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
Nová dokumentární série Vina: Případ fakulta pojednává o masové střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

„Už není cesty zpět, jsem masový vrah." Nové pohledy na případ střelce z fakulty

David K. zavraždil v prosinci 2023 17 lidí: 14 studentů a učitelů, novorozence s jeho otcem v Klánovickém lese a svého vlastního otce doma. Případ byl rychle uzavřen s tvrzením policie, že nepochybila. Přesto zůstávají nezodpovězené otázky: Mohla policie vraha zastavit? Je špatný novinář ten, který klade otázky, nebo ten, kdo se spokojí s oficiální verzí?

FILE PHOTO: Vessel at the Strait of Hormuz, off the coast of Oman’s Musandam province
FILE PHOTO: Vessel at the Strait of Hormuz, off the coast of Oman’s Musandam province
FILE PHOTO: Vessel at the Strait of Hormuz, off the coast of Oman’s Musandam province

Armáda USA zabila na lodi v Karibiku dva lidi, označila je za narkoteroristy

Armáda Spojených států při útoku na loď v Karibském moři zabila dva lidi. Oznámilo to velitelství americké armády SOUTHCOM, podle kterého plavidlo provozovala neupřesněná teroristická organizace. V noci na úterý o tom informovala agentura Reuters. Americká armáda v Karibiku a v Tichém oceánu útočí na plavidla, jejichž posádky považuje za pašeráky drog.

Cruise ship MV Hondius with suspected hantavirus cases off Cape Verde port
Cruise ship MV Hondius with suspected hantavirus cases off Cape Verde port
Cruise ship MV Hondius with suspected hantavirus cases off Cape Verde port

S výletní lodí u Kapverd zdravotníci nově spojují sedm případů hantaviru

S výletní lodí u pobřeží Kapverdských ostrovů, kde se vyskytla nákaza hantavirem, lékaři nově spojují sedm možných případů. Uvedla to Světová zdravotnická organizace (WHO) s tím, že laboratorně potvrzené jsou zatím dva případy, napsala v noci na úterý agentura Reuters. Tři lidé zemřeli a čtyři jsou nemocní, z nichž jeden je v kritickém stavu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama