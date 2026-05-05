Výbuch v čínské továrně na zábavní pyrotechniku: více než dvacet lidí zahynulo

Výbuch v továrně na zábavní pyrotechniku v jihočínské provincii Chu-nan zabil nejméně 21 lidí a dalších 61 zranil. V noci na úterý o tom informovala agentura Reuters. Čínský prezident Si Ťin-pching vyzval úřady, aby událost důkladně vyšetřily.
Výbuch továrnou ve městě Čchang-ša, které je chunanskou metropolí, podle agentury Nová Čína otřásl v pondělí odpoledne. Úřady na místo vyslaly zhruba 500 záchranářů, kteří evakuovali okolí.
Příčina exploze zatím není jasná. Prezident Si mezitím nařídil úřadům, aby zintenzivnily kontroly v klíčových průmyslových odvětvích ke zlepšení bezpečnosti.
Obdobný incident se stal loni v červnu, kdy exploze v továrně na ohňostroje a dělobuchy v provincii Chu-nan zabila asi deset lidí a další tři desítky zranila.
„Už není cesty zpět, jsem masový vrah." Nové pohledy na případ střelce z fakulty
David K. zavraždil v prosinci 2023 17 lidí: 14 studentů a učitelů, novorozence s jeho otcem v Klánovickém lese a svého vlastního otce doma. Případ byl rychle uzavřen s tvrzením policie, že nepochybila. Přesto zůstávají nezodpovězené otázky: Mohla policie vraha zastavit? Je špatný novinář ten, který klade otázky, nebo ten, kdo se spokojí s oficiální verzí?
Armáda USA zabila na lodi v Karibiku dva lidi, označila je za narkoteroristy
Armáda Spojených států při útoku na loď v Karibském moři zabila dva lidi. Oznámilo to velitelství americké armády SOUTHCOM, podle kterého plavidlo provozovala neupřesněná teroristická organizace. V noci na úterý o tom informovala agentura Reuters. Americká armáda v Karibiku a v Tichém oceánu útočí na plavidla, jejichž posádky považuje za pašeráky drog.
S výletní lodí u Kapverd zdravotníci nově spojují sedm případů hantaviru
S výletní lodí u pobřeží Kapverdských ostrovů, kde se vyskytla nákaza hantavirem, lékaři nově spojují sedm možných případů. Uvedla to Světová zdravotnická organizace (WHO) s tím, že laboratorně potvrzené jsou zatím dva případy, napsala v noci na úterý agentura Reuters. Tři lidé zemřeli a čtyři jsou nemocní, z nichž jeden je v kritickém stavu.
Vladař čaroval a velký favorit poprvé prohrával. Nakonec to ale nestačilo
Hokejisté Philadelphie ve 2. kole play off NHL padli i ve druhém zápase na ledě Caroliny. Prohru 2:3 v prodloužení neodvrátilo ani 40 zákroků českého brankáře Daniela Vladaře.
ŽIVĚ Pat v Hormuzu nemá vojenské řešení, tvrdí Íránci. Před tím vypálili rakety na Emiráty
Události v Hormuzském průlivu ukazují, že neexistuje vojenské řešení. Prohlásil to íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí, napsala v noci na dnešek agentura Reuters. Arakčí zároveň jako patový označil americký Projekt Svoboda, při němž chtějí americké lodě pomáhat proplout obchodním lodím uvázlým v oblasti.