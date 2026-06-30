Výbuch bomby v Monaku: zranění utrpěl i ukrajinský oligarcha

V domě v centru Monaka vybuchla v pondělí večer podomácku vyrobená bomba, která kriticky zranila dva lidi včetně ukrajinského oligarchy. Informovala o tom francouzská média, podle nichž lehčí zranění utrpělo také jedno dítě. Policie ve středomořském knížectví i ve Francii pátrá po strůjci útoku, který je na útěku.
Exploze se v centru města na francouzské riviéře ozvala okolo 21:00. Televize BFMTV a agentura AFP s odvoláním na policejní zdroj uvedly, že jedním ze dvou lidí, kteří utrpěli zranění ohrožující život, je ukrajinský oligarcha Vadim Jermolajev.
Monacké knížectví patří díky vstřícné daňové politice k zemím vyhledávaným miliardáři z řady zemí, kteří zde mají trvalý pobyt a ve zdejším přístavu kotví jejich luxusní jachty.
„Žádná podobná událost se v knížectví dosud nikdy nestala,“ řekl BFMTV monacký ministr Christophe Mirmand.
Podle listu Le Figaro ukazují záběry z bezpečnostních kamer postavu muže, který krátce před explozí do vchodu domu položil batoh, v němž patrně byla bomba. Policie jej zatím nedopadla.
Mohlo by vás také zajímat: Muž s útočnou puškou zahájil palbu do aut na Memorial Drive v Cambridgi.
KVÍZ: 40 otázek z historie. Jak dobře si pamatujete klíčové momenty dějin?
Škola už skončila, ale pamatujete si ještě, kdy Evropu zasáhla první morová rána, kdy zemřela princezna Diana nebo ve kterém roce došlo k černobylské havárii? Otestujte si v našich 40 otázkách, kolik si toho pamatujete z hodin dějepisu.
Nový průzkum: ANO vede, ODS ztrácí na Starosty. Motoristy předbíhá Kuba
Volby do Sněmovny by v případě jejich konání v květnu vyhrálo hnutí ANO, které by dostalo 35,5 procenta hlasů. Na druhém místě skončilo hnutí STAN se ziskem 14,5 procenta, ODS by získala 12 procent hlasů. V dolní parlamentní komoře by usedli ještě Piráti a SPD. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Vládní Motoristé skončili pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny, uvedl průzkum.
ŽIVĚ Rusko v noci sestřelilo 419 ukrajinských dronů, 50 z nich mířilo na Moskvu
Ruská protivzdušná obrana v noci na úterý sestřelila 419 ukrajinských dronů, a to i nad Moskvou a jejím okolím. V tiskovém prohlášení to oznámilo ruské ministerstvo obrany citované agenturou AFP. O případných škodách nejsou informace k dispozici. Drony mířily především na anektovaný Krym, na sousední ruský Krasnodarský kraj a na oblast hlavního města Moskvy.
"Klima, které už neexistuje." Experti varují před mnohem větším průšvihem
Evropu zasáhla vlna extrémních veder, která narušila železniční dopravu, provoz jaderných elektráren i fungování veřejných institucí. Rekordní teploty zároveň upozornily na to, že infrastruktura i budovy byly navrženy pro klima, které už neexistuje. Odborníci varují, že bez rychlých investic do adaptace budou ekonomické i zdravotní dopady čím dál závažnější.
V Peru sečetli všechny hlasy z voleb, vítězkou je Fujimoriová
Peruánský volební úřad v pondělí zveřejnil konečné výsledky prezidentských voleb, v nichž zvítězila pravicová kandidátka Keiko Fujimoriová. Nad svým levicovým soupeřem Robertem Sánchezem vyhrála o přibližně 50 tisíc z více než 19 milionů sečtených hlasů. Fujimoriová uvedla, že vyčká na oficiální vyhlášení vítěze, zatímco Sánchez výsledek odmítá uznat a žádá zrušení hlasů odevzdaných v zahraničí.