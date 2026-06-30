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Zahraničí

Výbuch bomby v Monaku: zranění utrpěl i ukrajinský oligarcha

ČTK

V domě v centru Monaka vybuchla v pondělí večer podomácku vyrobená bomba, která kriticky zranila dva lidi včetně ukrajinského oligarchy. Informovala o tom francouzská média, podle nichž lehčí zranění utrpělo také jedno dítě. Policie ve středomořském knížectví i ve Francii pátrá po strůjci útoku, který je na útěku.

Aftermath of an explosion in Monaco
Policisté hlídají ulici po nahlášení výbuchu na Boulevard d'Italie v Monaku, 30. června 2026. Foto: REUTERS – Alexandre Dimou
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Exploze se v centru města na francouzské riviéře ozvala okolo 21:00. Televize BFMTV a agentura AFP s odvoláním na policejní zdroj uvedly, že jedním ze dvou lidí, kteří utrpěli zranění ohrožující život, je ukrajinský oligarcha Vadim Jermolajev.

Monacké knížectví patří díky vstřícné daňové politice k zemím vyhledávaným miliardáři z řady zemí, kteří zde mají trvalý pobyt a ve zdejším přístavu kotví jejich luxusní jachty.

„Žádná podobná událost se v knížectví dosud nikdy nestala,“ řekl BFMTV monacký ministr Christophe Mirmand.

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Podle listu Le Figaro ukazují záběry z bezpečnostních kamer postavu muže, který krátce před explozí do vchodu domu položil batoh, v němž patrně byla bomba. Policie jej zatím nedopadla.

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