Z obýváku za faraony nebo na Mars. Jedenáct tipů, kam se můžete virtuálně podívat

Chybí vám muzea, galerie a cestování? Vyjet za hranice se během vánočních svátků kvůli koronavirové pandemii nedá, řada kulturních a volnočasových institucí má ale náhradní program: on-line komentované prohlídky, virtuální návštěvy nebo panoramatické záběry. Přijměte pozvání redaktorů zahraniční rubriky serveru Aktuálně.cz na výšlap do Peru, do divadla v Londýně nebo na speciální umění do Vídně.