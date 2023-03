Boris Johnson může přijít o mandát. Výbor rozhodne, zda lhal parlamentu za pandemie

Imunitní výbor britského parlamentu zveřejnil dokument s důkazy, které má proti bývalému konzervativnímu premiérovi Borisovi Johnsonovi v aféře kolem večírků v době covidových uzávěr a jeho následných výpovědí v parlamentu. Jde o více než 100 stran výpovědí svědků, fotografií i dokumentů. Poslanci zjišťují, zda Johnson vědomě klamal parlament, když před ním vypovídal o aféře zvané partygate.

Celkem 16 večírky a dalšími setkáními, které se konaly koncem roku 2020 a v první polovině roku 2021, se už zabývalo nezávislé vyšetřování úřednice Sue Grayové a později i policie. Pokutu za účast na nich dostalo celkem 83 lidí včetně bývalého premiéra.

Obsahem středečního veřejného jednání nebude otázka, zda Johnson porušil vládní nařízení o omezení setkávání lidí v době pandemie covidu-19, ale zda vědomě lhal parlamentu, když tvrdil, že o porušování pravidel neměl tušení. Výbor už v úterý zveřejnil 52stránkový dokument vypracovaný Johnsonem a jeho advokátem, který poslouží jako jádro jeho obhajoby. Bývalý premiér v něm uznává, že jeho prohlášení v parlamentu byla zavádějící. Tvrdí ale, že on to však v tu dobu nevěděl a jednal v dobré víře.

Mezi zveřejněnými důkazy jsou například fotografie z jednotlivých setkání, konverzace prostřednictvím aplikace WhatsApp mezi zaměstnanci britského úřadu vlády, kteří debatují o tom, jak se ke skandálu postavit, nebo výpověď tehdejšího šéfa státní správy Simona Case, který uvedl, že Johnsonovi nikdo neposkytl ujištění, že pravidla jsou dodržována, jak Johnson tvrdil.

Poslanců v imunitním výboru bude před Johnsonem sedm - čtyři konzervativci, dva labouristé a jeden ze Skotské národní strany (SNP). Předsedkyní je labouristka Harriet Harmanová. Poslanci se budou na jednání, které se může podle odhadů protáhnout na nejméně čtyři hodiny, snažit dokázat, že premiér oklamal parlament, když tvrdil, že nevěděl, že porušuje pravidla vydaná jeho vlastní vládou. Pokud se tak stane, Johnsonova politická budoucnost může značně utrpět, soudí britská média. Mohl by totiž přijít i o mandát poslance.

Až slyšení skončí, výbor se bude muset rozhodnout, zda chce osobně vyslechnout ještě někoho dalšího. To je podle zdrojů stanice BBC nepravděpodobné, poslanci by ale mohli požádat jinou osobu o písemnou výpověď. Závěry vyšetřování, které trvá už deset měsíců, oznámí výbor "určitě do léta, ale pravděpodobně před Velikonocemi", píše BBC.

Video: Velký skandál Borise Johnsona po uniklém videu. V sídle premiéra se dělaly za covidu party