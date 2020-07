Vliv Ruska na brexit nechtěl nikdo vyšetřovat, tvrdí výbor britského parlamentu

Výbor britského parlamentu nedošel k závěru, zda Rusko zasahovalo, či nezasahovalo do hlasování, když obyvatelé Británie rozhodovali o brexitu. Nedostal totiž od britské vlády ani od rozvědky dostatečné zhodnocení možného zasahování Ruska. Podle deníku The Guardian to vyplývá ze zprávy výboru pro bezpečnost a tajné služby.

Podle agentury Reuters se ve zprávě také uvádí, že existuje "informace z otevřených důvěryhodných zdrojů" o možném zasahování Ruska do referenda o nezávislosti Skotska z roku 2014. Kreml znovu odmítl, že někdy zasahoval do volebního procesu v jakékoli jiné zemi světa. "Nedostali jsme po referendu žádné zhodnocení ruských pokusů o zasahování (do hlasování)," citoval The Guardian ze zprávy výboru britského parlamentu s odkazem na referendum o brexitu. Ve zprávě se podle BBC píše, že Británie byla "jasně cílem" pro dezinformační kampaně kolem voleb, ale tato otázka byla "horkým bramborem", jímž se nikdo nechtěl zabývat. Podle jednoho z členů výboru Stewarta Hosieho se nikdo z vlády nechtěl otázkou ruského vlivu zabývat a nikdo neví, zda se Rusko snažilo zasáhnout do referenda o brexitu z roku 2016, protože to podle něj "nechtěli vědět". Ve zprávě se podle Reuters také uvádí, že Rusko zřejmě považuje Británii za jeden ze svých prioritních cílů rozvědky na Západě. "Zdá se, že Rusko považuje Spojené království za jeden ze svých prioritních západních cílů rozvědky," uvádí se ve zprávě. Výbor pro bezpečnost a tajné služby na zprávě pracoval 18 měsíců a podle Reuters ji dokončil už před rokem v březnu. Loni britská média uvedla, že ji výbor vládě poslal loni v říjnu. Opozice chtěla, aby se dokument na veřejnost dostal ještě před prosincovými parlamentními volbami. Zveřejnění zprávy podléhá souhlasu úřadu premiéra. Související Brexitové přechodné období už nelze prodloužit, na dohodu je čas do konce roku Člen výboru Kevan Jones na tiskové konferenci kritizoval premiéra Borise Johnsona za to, že nepodepsal souhlas ke zveřejnění zprávy dříve. Podle Jonese nebyl důvod to odkládat. Padesátistránkový materiál měl zkoumat, zda Kreml financoval různé aktivity, které měly ovlivnit mimo jiné výsledek všelidového hlasování, v němž Britové rozhodli, že země opustí Evropskou unii. Podle serveru BBC zpráva zahrnuje různá témata, včetně dezinformačních kampaní či kybernetických taktik. Nebude proto zveřejněna celá, právě kvůli "vysoce citlivým" informacím, které obsahuje.