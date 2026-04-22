„Vy plešatý v první řadě.“ Ukrajinský vtipálek se infiltroval na tajnou ruskou schůzku

Ukrajinský „pranker“ Jevgenij Volnov se před několika dny infiltroval na údajně uzavřenou schůzi ruského ministerstva průmyslu a obchodu, která se konala prostřednictvím videokonference. Účastníci na ní diskutovali o výrobě dronů, přiznali například také problémy se surovinami. Vtom ale do schůzky vstoupil Volnov, a to s komentářem, který nečekali.
Sestříhaný záznam, který trvá něco málo přes minutu a podle Volnova pochází ze 17. dubna, ukazuje schůzku, kde se diskutuje o výrobě dronů. Jedna z účastnic jednání mimo záběr vysvětluje, že její společnost čelí „problému se surovinami“ pro baterie. Ptá se, jaké procento dovážených surovin by mělo být ve výrobcích.
Podle ní je totiž nemožné koupit v Rusku suroviny, které jsou k dostání v jiných zemích. „I když kupujeme měděné dráty, které – jak všichni vědí, myslím, že vám to moji kolegové řeknou – se vyrábějí výhradně v Číně. Takže pokud mluvíme jen o elektrických zařízeních, 90 procent z nich jsou vždy zahraniční suroviny. V Rusku se prostě nevyrábějí,“ říká účastnice.
Ve druhé části více než minutu dlouhého videa se ukrajinský autor takzvaných pranků (kanadských žertíků – pozn. red.) Volnov ptá: „Kolegové, slyšíte mě?“ Poté hrubě uráží matky účastníků schůze – eufemisticky hovoří o vztahu čečenských přirození právě s matkami.
Když jeden z úředníků požádá o odpojení Volnova z videohovoru, vtipálek dodává: „Všechny vaše obličeje jsou natáčeny, takže se, pánové, rozhlédněte. Ano, vy plešatý, v první řadě,“ oboří se na jednoho z účastníků.
Telegramový kanál Astra, který účastníky schůzky prověřoval, zjistil, že zmíněný „plešatý“ úředník se jmenuje Alexej Serdjuk a jde o vedoucího oddělení bezpilotních systémů a robotiky ruského ministerstva průmyslu a obchodu. Kromě něj se zasedání účastnili další lidé, kteří se pracovně věnují dronům, pracují na zmíněném ministerstvu nebo se jedná o zaměstnance spojené s vojensko-průmyslovým komplexem.
Ruské ministerstvo průmyslu a obchodu se k úniku informací ani k tomu, jak se na schůzku, která měla být uzavřená, mohl dostat Volnov, zatím nevyjádřilo.