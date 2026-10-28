Vučić plánoval po prohraných volbách převrat, nechal si to prý rozmluvit

Srbský autoritářský vůdce Aleksandar Vučić byl ještě krátce před uznáním volební porážky odhodlán udržet se u moci násilím, ale nejspíše představitelé evropských vlád a bývalý maďarský premiér Viktor Orbán jej odradili od násilného převratu, uvedl britský list The Times.
Vučić, který po 12 let ovládal srbskou politiku, od svých plánů upustil ve chvíli, kdy se ukázalo, že opoziční Studentská kandidátka získala v parlamentní volbách náskok půl milionu hlasů, a po výzvách, aby se dalšího boje o moc vzdal.
„V neděli vyslal do centra Bělehradu 4000 policistů a 3000 najatých násilníků, aby chránili režim. Jsem si stoprocentně jistý, že plánoval výsledky voleb neuznat,“ řekl listu bývalý velitel srbské protiteroristické jednotky Spasoje Vulević.
„V neděli jsme z diplomatických zdrojů obdrželi znepokojivé zprávy, že je (Vučić) připraven bojovat a provést převrat,“ uvedl europoslanec Sandro Gozi za liberální Obnovu Evropy.
„Měli v plánu zvrátit hlasování hrubou silou, pokud by byl výsledek těsný, ale mám informace, že (Vučić) obdržel řadu telefonátů od policie a dalších lidí, kteří jej přiměli změnit názor. Přesvědčili ho, že kdyby svůj plán uskutečnil, dopadlo by to pro něj velmi špatně,“ tvrdí Radomir Saičić ze Studentské kandidátky, o němž se hovoří jako o uchazeči o křeslo v příští srbské vládě.
Vučić chtěl volby zpochybnit
Právník Rade Djurić se domnívá, že Vučić plánoval pod záminkou nesrovnalostí při hlasování požadovat opakování voleb, což by vyvolalo protesty a násilí, které by využil jako další záminku pro zrušení voleb.
Ale 90 minut po zavření volebních místností Vučić uznal porážku a najatí násilníci zmizeli z ulic. Podle nepotvrzených zpráv z Bělehradu ho k tomu přiměl Viktor Orbán, který byl sám v dubnu v Maďarsku odstaven od moci po 16 letech vládnutí, napsal list.
Vulević tvrdil, že Vučić byl přinucen ustoupit - nikoli však policií, neboť všechny velitele v Bělehradě osobně vybral, ale nejspíše obdržel telefonická varování "na nejvyšší úrovni" od evropských vlád.
Studentská kandidátka získala 52,61 procenta hlasů, zatímco koalice kolem Vučičovy Srbské pokrokové strany (SNS) 39,24 procenta. Práh pro vstup do parlamentu nepřekročilo žádné další politické uskupení, vyplývá z údajů volební komise.
Podle projekce nevládní organizace CeSID a agentury IPSOS bude mít Studentská kandidátka ve 250členné skupštině 140 mandátů, zatímco Vučičovo volební uskupení Jednotné Srbsko jich bude mít 103. Zbylých sedm křesel si rozdělí strany zastupující maďarskou, bosňáckou a albánskou menšinu.
Poražený Bolsonaro se z USA prohlásil za právoplatného prezidenta Brazílie
Poražený kandidát na brazilského prezidenta a senátor Flávio Bolsonaro, který ve středu po útěku z vlasti přicestoval na Floridu, prohlásil, že je právoplatně zvolenou hlavou státu a že jej o vítězství připravil volební státní převrat. Toho se podle něj měli dopustit levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva ve spolupráci s nejvyšším soudem. Informovala o tom agentura Reuters.
Hrozivé detaily nehody ve Španělsku. Vlak narazil do stojící soupravy v rychlosti 200 za hodinu
Tragickou srážku dvou vysokorychlostních vlaků v centrálním Španělsku způsobilo chybné rozhodnutí centrálního dispečerského pracoviště, které povolilo jednomu z vlaků pokračovat v jízdě, přestože tomu bránil červený varovný signál. Podle deníku El País to uvedl ministr dopravy Óscar Puente.
Tragédie ve Španělsku. U Toleda se srazily dva rychlovlaky, počet obětí stoupl na 68
Při středeční srážce dvou vysokorychlostních vlaků v centrálním Španělsku nejméně 68 lidí zemřelo. Hospitalizováno je 107 zraněných, přičemž 18 z nich je v kritickém stavu, informoval španělský deník El País. Nehoda se stala poblíž Toleda, kde vlak státního dopravce Renfe narazil do soupravy soukromé společnosti Iryo. Dva vagony jednoho z vlaků vykolejily a spadly ze svahu.
Vochoč přelstil nacisty a zachránil tisíce lidí. Pavel vyznamenal zapomenutého hrdinu
V USA, Francii i Izraeli patří k uctívaným zachráncům, doma se dočkal až nyní. Prezident Petr Pavel udělil 28. října in memoriam Řád TGM diplomatu Vladimíru Vochočovi. Muž, který v Marseille přelstil gestapo, tiskl růžové pasy a zachránil dva a půl tisíce životů, skončil po únoru 1948 v komunistickém lágru. Přečtěte si strhující příběh hrdiny, vůči němuž Česko právě splatilo dluh.