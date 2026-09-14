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Vučić oznámil rezignaci. V říjnových volbách chce kandidovat na premiéra

ČTK
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Srbský prezident Aleksandar Vučić podle médií v pondělí oznámil, že rezignuje na prezidentský post v neděli 27. září. Vučić bude kandidovat v parlamentních volbách na konci října s ambicí stát se premiérem.

Srbský prezident Aleksandar Vučič.
Srbský prezident Aleksandar Vučić.Foto: Reuters
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Prezidentský mandát by Vučičovi skončil v první polovině příštího roku a na další už kandidovat nemohl. V parlamentních volbách zřejmě budou kandidovat i studenti, kteří Vučiče v posledních dvou letech ostře kritizují.

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Vučić řekl, že se zúčastní kampaně jako běžný občan. Ve volební kampani plánuje objíždět Srbsko a zavítat i do odlehlých míst země. Vučić s přehledem vyhrál v prezidentských volbách v roce 2017 a 2022. Podle kritiků se však hlasování nekonalo za férových podmínek.

Minulý týden srbský prezident rozpustil parlament a vyhlásil parlamentní volby na 25. října. Vučić má podle médií vést kandidátku s cílem stát se premiérem.

Ve volbách se zřejmě utká se studenty, kteří skoro dva roky demonstrují proti vládě. Kabinet kritizují za korupci a autoritářství. Podle médií v pondělí zástupci studentů předali v sídle volebního úřadu žádost o registraci jejich kandidátky.

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Na seznamu podle stanice BBC jsou i akademici či některé známé osobnosti. Studentská kandidátka by mohla být nejvážnějším soupeřem pro končícího prezidenta vzhledem k rozdrobenosti parlamentní opozice.

Předčasné volby přichází po více než rok a půl trvajících protivládních protestech. Ty začaly demonstracemi požadujícími vyvození odpovědnosti za neštěstí v listopadu 2024 v Novém Sadu, kde kvůli pádu nádražního přístřešku zahynulo 16 lidí. Mnohé hlasy v Srbsku přičítají incident korupci, která v zemi panuje. Jedním z požadavků protestujících v čele se stávkujícími studenty bylo i vyhlášení předčasných voleb.

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