„Vůbec to není dobré.“ Syn popsal stav nemocného exprezidenta Bidena

Hunter Biden, syn Joea Bidena, mluví o zhoršujícím se zdravotním stavu svého otce, který se potýká s rakovinou.
„Chtěl bych, aby si radši víc stěžoval,“ říká Hunter Biden o svém otci. Bývalý americký prezident Joe Biden už více než rok podstupuje léčbu rakoviny prostaty, která metastazovala do kostí. Jeho syn nyní popsal, jak nemoc ovlivňuje Bidenův každodenní život. Zdraví „ospalého Joea“ je přitom otázka, která už roky hýbe americkou politikou.
„O tátově zdraví teď říkám jediné. Chtěl bych, aby si radši víc stěžoval. Protože to vůbec není dobré,“ otevřel syn amerického exprezidenta Hunter Biden asi nejemotivnější část dlouhého rozhovoru, který poskytl pořadu BBC Newsnight.
Bývalý prezident a viceprezident USA Joe Biden oznámil, že má pokročilou rakovinu prostaty, už minulý rok. Od té doby podstupuje intenzivní léčbu.
Navzdory tomu, že jde o závažnou diagnózu velmi agresivního typu rakoviny, která navíc metastazovala do jeho kostí, podle vyjádření Bidenovy kanceláře měla rakovina být „citlivá na hormonální léčbu, což umožňuje velmi efektivní zvládání“.
Podle Huntera ale stav jeho otce nevypadá dobře. „Mívá hrozivé bolesti, které ho naprosto vyřazují z provozu,“ dodal. V rámci vyprávění se často odmlčuje, odkašlává si a je zřejmé, že o stavu otce nezvládá mluvit bez návalu silných emocí.
„Mám rakovinu,“ prořekl se Biden už před lety
Bidenovo prezidentství dlouhodobě provázely obavy o jeho zdraví a obvinění, že Bílý dům za jeho éry nebyl ve zveřejňování informací o stavu prezidenta transparentní. První velkou vlnu spekulací vyvolal už v roce 2022 jeho výrok, který později Bílý dům dementoval.
„Proto já, spolu se zatraceně tolika lidmi, s kterými jsem vyrostl, máme rakovinu,“ řekl tehdy Biden v rozhovoru, v němž mj. mluvil i o znečištění způsobovaném ropnou rafinerií v Delaware, kde vyrůstal.
Tento výrok okamžitě Bidenův Bílý dům dementoval s tím, že prezident nemocí tou dobou netrpěl, ale myslel dřívější rakovinu kůže, z které byl kompletně vyléčen ještě před nástupem do funkce, jak píše například týdeník Newsweek.
Sleepy Joe
Bidenovo oznámení, že trpí rakovinou prostaty ve 4. stadiu, které přišlo jen čtyři měsíce po konci jeho prezidentství, bylo překvapivé. Tak jej ostatně – poté co nejdřív vyslovil obligátní přání rychlého uzdravení – okomentoval i Bidenův soupeř.
„Divím se, že veřejnost nebyla upozorněna už dávno. Dostat se do devátého stadia, to je dlouhá cesta,“ řekl podle listu The Guardian k diagnóze stávající prezident Trump. Deník zároveň dodává, že si Trump zřejmě spletl u Bidena Gleasonovo skóre (číslo, které ukazuje, jak agresivní rakovina prostaty je, pozn. red.) se stadiem rakoviny, které nemůže být vyšší než 4.
Ostatně Trump dlouhodobě stavěl kritiku Bidena právě na strefování se do jeho kognitivních schopností a zdravotního stavu. Svého dnes třiaosmdesátiletého někdejšího protivníka z prezidentských kampaní z let 2020 a 2024 proto počastoval přezdívkou „Sleepy Joe“ (ospalý Joe, pozn. red.).
Dlouhá historie zmatenosti
Pomyslným vrcholem pochyb o Bidenově způsobilosti zastávat úřad byla už nechvalně proslulá debata z poslední prezidentské kampaně, po které Biden z obhajoby prezidentského křesla odstoupil. Během ní působil zmateně, nezvládal reagovat na dotazy moderátorů i Trumpovy výpady a měl potíže dokončit souvislou větu.
Tyto problémy ale, jak nedávno vyšlo najevo po odtajnění nahrávek z roku 2017, stíhaly Bidena už roky před jeho prezidentstvím a předcházejí celou řadu vyšetření od lékařů Bílého domu, kteří žádné významné kognitivní omezení nezjistili.
Nahrávky podle některých amerických médií ukazují, že Biden už v roce 2017 místy působil zmateně a měl potíže vybavit si některé informace.
Na několika místech záznamů Biden ztrácí myšlenku uprostřed věty. „Dobře... Na co jsem se to chtěl zeptat? Ještě na něco… ehm… Ach bože. Už si na nic dalšího nevzpomenu,“ říká například.
Jindy se zastaví při čtení vlastních poznámek a přizná: „To mě nějak mate.“ V jiné části nahrávky zase konstatuje: „Nemůžu přečíst vlastní písmo.“ V jednom případě si nedokáže vzpomenout na jména svých poradců a ze zadrhnutí ho vysvobodí až jeho ghostwriter, který jména zná, uvedla americká konzervativní stanice Fox News.
Například podle televize CBS News sice působí pomalu a váhavě, známky případného zhoršování paměti jsou ale v roce 2017 ještě poměrně nenápadné.