Vůbec nechápe, jak funguje diplomacie, říká exkluzivně o Trumpovi jeho bývalý klíčový muž

„Trumpova administrativa značně poškodila bilaterální vztahy USA s téměř každou evropskou zemí,“ říká exkluzivně pro deník Aktuálně.cz John Bolton, bývalý poradce pro národní bezpečnost v první vládě Donalda Trumpa. Podle něj americký prezident vnímá mezinárodní vztahy především jako osobní vazby a nechápe, že jeho ruský protějšek prosazuje vlastní národní zájmy bez ohledu na osobní sympatie.
John Bolton patří k výrazným osobnostem americké zahraniční politiky. Za prezidenta George W. Bushe působil jako velvyslanec USA při OSN a náměstek ministra zahraničí pro kontrolu zbrojení a mezinárodní bezpečnost.
V letech 2018 až 2019 byl poradcem pro národní bezpečnost v první administrativě Donalda Trumpa. Později se však stal jedním z výrazných kritiků prezidentova přístupu k zahraniční politice.
Trump je podle Boltona nekonzistentní, neustále mění názory a mezinárodní politiku si vykládá jako odraz osobních vztahů mezi státníky. Myslí si, že je přítelem šéfa Kremlu Vladimira Putina, severokorejského diktátora Kim Čong-una či tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana.
Ti však podle Boltona naopak dobře vědí, jaké jsou jejich národní zájmy, a důsledně je prosazují bez ohledu na osobní vztahy.
Evropanům proto Bolton doporučuje, aby při vyjednávání s Trumpem zdůrazňovali především to, co z jejich návrhů může získat on sám. A pokusili se být trpěliví, ačkoli to není snadné.
Bolton zároveň varuje, že rozpad Severoatlantické aliance by Rusku přinesl strategickou výhodu. Přičemž věří, že po Trumpově odchodu z Bílého domu bude možné transatlantické vztahy napravit, ačkoli jsou nyní velmi poškozené.
Přiznává nicméně, že případné vítězství demokratů v obou komorách amerického parlamentu ve volbách, které se mají konat již 3. listopadu, nemusí samo o sobě znamenat obnovení americké vojenské pomoci Ukrajině.
Bolton za příklad úspěšného jednání s Trumpem označuje bývalého japonského premiéra Šinzóa Abeho. Ten s americkým prezidentem dlouhodobě udržoval osobní kontakt a dokázal díky tomu prosazovat japonské zájmy.
Podle Boltona je klíčem k úspěchu pochopit, že Trumpa zajímá především vlastní politický prospěch a způsob, jak bude jeho rozhodnutí vypadat navenek.
Za další významnou bezpečnostní výzvu pro NATO považuje Bolton Arktidu, kde vedle Ruska stále výrazněji působí také Čína. Právě rostoucí čínské ambice v oblasti podle něj představují důvod, proč by aliance měla věnovat větší pozornost svému severnímu křídlu.
V otázce Ukrajiny žádný výraznější posun v jednáních s Moskvou přitom John Bolton neočekává.