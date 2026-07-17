Vstřícný krok vůči Polákům. Ukrajina otevře archivy tajných služeb k volyňskému masakru

Ukrajina otevře veškeré archivy tajných služeb, které se týkají volyňského masakru z let 1943 až 1944, kdy ukrajinští nacionalisté podle odhadů historiků povraždili 50 až 100 tisíc Poláků včetně žen a dětí. V pátek to na síti X oznámil prezident Volodymyr Zelenskyj. Vztahy mezi Kyjevem a Varšavou procházejí v posledních týdnech složitým obdobím, rozhodnutí je tak vnímáno jako vstřícný krok.
„Priority jsou jasné: každý z nás v Evropě potřebuje dobré sousedské vztahy založené na rovnosti, vzájemném přínosu a respektu. Polsko poskytlo Ukrajině po začátku plnohodnotné invaze značnou podporu, za kterou jsme Polsku vděční,“ napsal Zelenskyj.
Ukrajinský prezident uvedl, že v pátek měl schůzku o ukrajinské politice vůči Polsku, ze které vzešlo několik důležitých rozhodnutí.
Jedním z nich je zmíněné zpřístupnění archivů. Ukrajina rovněž udělí „významný“ počet povolení k pátracím a exhumačním pracím v souvislosti s volyňským masakrem a společně s Polskem navýší kapacitu těchto činností.
Při takzvaném volyňském masakru se oběťmi na Volyni na západě Ukrajiny v menší míře stali i místní Rusové, Židé, Arméni a Češi. Ukrajinští historici naopak píší o masakrech civilistů při odvetných akcích polské Zemské armády (Armia Krajowa) proti ukrajinským vesnicím, při kterých bylo podle odhadů zabito až 20 tisíc Ukrajinců.
Masakry z dob druhé světové války stále zatěžují vztahy mezi Polskem a Ukrajinou. Polský prezident Karol Nawrocki v červnu odebral Zelenskému nejvyšší polské vyznamenání.
Učinil tak v reakci na pojmenování jednotky ukrajinských speciálních sil po Ukrajinské povstalecké armádě (UPA), která za druhé světové války bojovala proti Sovětům za nezávislost Ukrajiny, ale někdy spolupracovala i s nacistickým Německem. UPA má na svědomí masakry polských civilistů na Volyni.
Ukrajinci, kteří se pátým rokem brání ruské vojenské invazi, nyní vnímají příslušníky UPA hlavně jako bojovníky za svobodu a nezávislost své vlasti. Pro Polsko je však připomínka UPA mimořádně citlivým tématem.
Útěcha po pádu Anglie. Nečekaný počin řidiče dojal Bellinghama
Jude Bellingham po semifinálové porážce Anglie sdílel báseň týmového řidiče. Slova jejího autora podle hvězdy Realu vystihla bolest i hrdost mužstva.
ŽIVĚ Ukrajinská armáda zničila ruský bombardér. Byl na letišti 800 kilometrů od hranic
Ukrajinská armáda zničila ruský bombardér Tupolev Tu-95, řekl v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Letoun byl na letišti Engels v Saratovské oblasti ve vzdálenosti asi 800 kilometrů od ukrajinsko-ruské hranice. Rusko se k tomu nevyjádřilo. Ukrajinská armáda zasáhla také objekty ruského ropného průmyslu a cíle na Ruskem okupovaných územích, dodal ukrajinský prezident.
Masakr v Černém moři. Ukrajina loví Putinovu stínovou flotilu
Ochromit ruský vývoz ropy a připravit Kreml o jednu z hlavních finančních tepen války. Takový je cíl ukrajinské operace, během níž se od začátku července podle Kyjeva stalo terčem útoků nejméně 159 plavidel takzvané ruské stínové flotily. Jen během čtvrtka měly ukrajinské drony zasáhnout dalších 12 lodí, které Kremlu umožňují obcházet mezinárodní sankce.
Zemřela irská oscarová herečka Brenda Frickerová. Bylo jí 81 let
V Dublinu ve čtvrtek večer po vleklých zdravotních problémech zemřela irská oscarová herečka Brenda Frickerová. Bylo jí 81 let. V pátek o tom informovala agentura AP. Frickerovou čeští diváci znají například jako holubí ženu ze snímku Sám doma 2: Ztracen v New Yorku (1992).
Pavlásek s Riklem mají první společný deblový titul, Krejčíková je už v semifinále
Adam Pavlásek s Patrikem Riklem vyhráli čtyřhru na turnaji v Umagu a vybojovali první společný titul na okruhu ATP.