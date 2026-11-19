„Přiznání jsme zaznamenali. Účastní se nizozemská vláda nyní otevřeně války?“ napsalo ve středu na síti X ruské velvyslanectví v Nizozemsku. Reaguje tak na přiznání nizozemské zbrojovky Destinus, že to byly její střely Ruta, které zasáhly Kerčský most, spojující ruskou pevninu s okupovaným Krymem. Moskva továrny Destinus už v dubnu označila za možné cíle.
Prezident firmy Oleksandr Danyljuk uvedl, že Ukrajinci při útoku vypálili devět jejích střel s plochou dráhou letu Ruta Block 1 a sedm z nich most zasáhlo. Nasadili prý i útočné drony Da Vinci s dlouhým doletem, které jsou také z produkce společnosti Destinus. Podle Danyljuka to byly jediné zahraniční zbraně, které Ukrajina při útoku použila.
Je to poprvé, co se společnost Destinus veřejně přihlásila k tomu, že její zbraně posloužily při konkrétní ukrajinské operaci. Mluvčí firmy vysvětlil, že se k tomu rozhodli, protože jejich rakety při útoku zmínil už prezident Volodymyr Zelenskyj.
Na vyhrožování Moskvy už reagoval nizozemský ministr zahraničí Tom Berendsen. „To, že ta firma dodává Ukrajině, neznamená, že jsme ve válce s Ruskem,“ řekl novinářům. Podle něj jsou vzkazy ruských ambasád „určené k tomu, aby nás rozeštvaly, šířily strach a podkopaly podporu Ukrajiny“. „Nenechme se do toho zatáhnout.“