Vstoupí Island do Evropské unie? Na konci léta uspořádá referendum o obnovení jednání

Islandská vláda v pátek rozhodla o uspořádání referenda o obnově přístupových jednání o vstupu do Evropské unie. Ta byla přerušena před více než deseti lety. Hlasování se bude konat 29. srpna, uvedla agentura AFP, která se odvolává na lokální média.
„Islandské obyvatele čeká důležité rozhodnutí,“ prohlásila v pátek zástupkyně Evropské komise poté, co Island oznámil návrh referenda. „Ve světě, kde si sféry vlivu navzájem konkurují, nabízí členství v Evropské unii oporu v bloku založeném na hodnotách, prosperitě a bezpečnosti,“ řekla podle AFP komisařka pro rozšíření Marta Kosová.
Na začátku příštího týdne bude parlamentu předložena příslušná rezoluce, upřesnila ministryně zahraničních věcí Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttirová.
Island požádal o vstup do EU v roce 2009 na vrcholu finanční krize, během níž zkolabovaly všechny tři jeho největší komerční banky. Vláda však v prosinci 2013 rozhovory zmrazila, zatímco se islandská ekonomika rychle zotavovala a někteří ekonomové varovali před možným kolapsem eurozóny. V březnu 2015 Reykjavík oficiálně požádal, aby již nebyl považován za kandidátskou zemi na členství v Evropské unii.
Diskuse o prohloubení vztahů s Islandem a dokonce o možném obnovení přístupových jednání začala ještě před návratem amerického prezidenta Donalda Trumpa do úřadu v loňském roce. Na letošním lednovém ekonomickém fóru v Davosu Trump několikrát zmínil Island, když mluvil o Grónsku, o jehož ovládnutí opakovaně projevil zájem.
Island zaujímá strategicky důležitou polohu v severním Atlantiku. Nemá ale armádu a spoléhá se na své členství v NATO a bilaterální obrannou dohodu s USA z roku 1951.
ŽIVĚ "Nemůžeme ohrozit životy našich lidí." Ázerbájdžán stáhuje z Íránů své diplomaty
Ázerbájdžán z bezpečnostních důvodů evakuuje z Íránu své diplomaty. Podle agentur Reuters a AFP to v pátek oznámil ministr zahraničí v Baku Džejhun Bahramov. Baku o den dříve obvinilo Teherán z dronového útoku na svou exklávu Nachičevan, při kterém byli podle něj zraněni čtyři lidé. Íránská armáda zodpovědnost za útok odmítla.
Desítky let příprav přišly vniveč. Američané dokonale využili íránskou slabinu
Írán strávil desetiletí budováním podzemních bunkrů, aby před zničením ukryl svůj rozsáhlý raketový arzenál. Necelý týden po začátku války se dvěma jeho nejmocnějšími protivníky ale tato strategie začíná vypadat jako chyba. Podle deníku Wall Street Journal totiž Američané znají lokace, a tak jen čekají, až se Íránci pokusí vytáhnout odpalovací zařízení.
ŽIVĚ Schillerová si posvítí na čerpací stanice. Chce zabránit umělému navyšování marží
Ministerstvo financí začne monitorovat výši marží u čerpacích stanic. Chce znemožnit, aby došlo k jejich přemrštěnému zvyšování v souvislosti s vývojem cen ropy, které zdražují po začátku konfliktu v Íránu. Resort o tom informoval v pátek. "Růst nákupních cen pohonných hmot na burze se nesmí stát záminkou k umělému a neúměrnému navyšování marží," dodala ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
Jak to Siniaková udělala? Po její parádě komentátor ztratil zábrany, smál se i křičel
Kateřina Siniaková je zpět v akci a v Indian Wells hned udělala dojem. Na takzvaném "pátém grandslamu" v kalifornské poušti se od české tenistky čeká primárně útok na deblový titul po boku Taylor Townsendové. V noci na pátek ovšem Češka působivě vstoupila do turnaje v singlu. Po obratu vyřadila domácí šampionku a některé její údery obletěly sociální sítě.
Ledecká ztratila na vítězku sjezdu jen 81 setin, přesto byla až čtrnáctá
Ester Ledecká skončila čtrnáctá ve sjezdu SP ve Val di Fassa. Zvítězila Italka Laura Pirovanová o setinu sekundy před Němkou Emmou Aicherovou.