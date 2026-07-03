Vstávání do tmy a boj o poslední litry. Just z Moskvy popisuje benzinový šok

Novým zvykem Moskvanů se stalo velmi časné vstávání, aby stihli vystát frontu na benzin, popisuje aktuální ruskou realitu spolupracovník redakce v Moskvě Jiří Just. „V metropoli benzin pořád seženete, ale na východ od Moskvy už ne.“ O nedostatku pohonných hmot mluvil i Vladimir Putin a je to i hlavní téma hovorů mezi lidmi či na sociálních sítích. „Brblání je ale to jediné, co mohou Rusové dělat.“
Just popisuje, jak v jeho bezprostředním okolí kompletně zavřela oblíbená čerpací síť Gazpromněfť. Důvod je prostý: právě jejich moskevská rafinerie, která pokrývala zhruba 40 procent spotřeby regionu, utrpěla po nedávném zásahu ukrajinských dronů masivní škody.
Na pumpách ostatních dodavatelů, jako je například Lukoil, se každé ráno tvoří fronty na desítky minut. Palivo totiž cisterny zavážejí pozdě v noci a lidé si musí přivstat, aby na ně vůbec něco zbylo.
Pokud je situace v hlavním městě nepohodlná, pak ve zbytku Ruské federace je katastrofální. Platí klasický model, kdy jsou Moskva a Petrohrad zásobovány přednostně, zatímco regiony jsou ponechány svému osudu, připomíná Just.
Na Severním Kavkaze a v Dagestánu benzin z pump prakticky zmizel, takže lidé zakládají tajné skupiny na WhatsAppu, kde se palivo prodává za několikanásobně vyšší ceny na černém trhu. V Zabajkalském kraji u hranic s Čínou čerpací stanice rovnou zavřely a zbylé zásoby jsou striktně rezervovány pouze pro ty, kteří mají předplacené speciální karty, nebo pro právnické osoby.
Na anektovaném Krymu byl prodej nafty a benzinu civilnímu obyvatelstvu dokonce ukončen úplně.
Problémy už přitom nelze maskovat ani oficiální propagandou. Nejvyšší vládní činitelé navíc opatrně bijí na poplach, kdy šéfka centrální banky Elvíra Nabiullinová varuje před drsným přehřátím ekonomiky a šéf Sberbank German Gref přirovnává Rusko k pacientovi na neudržitelném válečném dopingu.
Změní to však postoj běžných Rusů k agresi na Ukrajině? Podle Jiřího Justa nikoliv. Přestože si přes 70 procent Rusů přeje konec války, není to kvůli sebereflexi z agrese, ale čistě pragmaticky, protože se cítí jako oběti útoků a nechtějí dál ekonomicky strádat.
Společnost sice v soukromí brblá nad drahým jídlem a kolapsem taxislužeb, kvůli strachu z režimu se však v zářijových volbách žádná revolta konat nebude. Rusové dál věří, že to Putin „nějak zvládne“.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
Začátek–03:52 Nedostatek benzinu v Moskvě, uzavírání pump sítě Gazpromněfť po ukrajinských útocích na rafinerie a ranní fronty řidičů.
03:52–07:55 Mnohem horší situace s palivem v odlehlých regionech, rozmach černého trhu a reakce Rusů na sociálních sítích.
07:55–09:23 Vnímání souvislosti mezi nedostatkem paliva a válkou na Ukrajině ve společnosti, jak se Rusové cítí být obětí agrese.
09:23–Konec Varování ruských ekonomických elit před přehřátím hospodářství a odevzdanost společnosti, která ztrácí iluze, ale dál snáší diskomfort.