„Všichni vědí, proč jsme prohráli.“ Loajální Vance se vzepřel Trumpovi, ten reagoval

Dosud patřil k nejloajálnějším Trumpovým spojencům, po volebním debaklu republikánů však překvapil otevřenou kritikou prezidentovy politiky. J. D. Vance označil válku s Íránem za důvod porážky a představil vlastní recept na návrat ztracených voličů. V zákulisí se už spekuluje, zda tím odstartoval boj o prezidentské křeslo.
„Prohráli jsme kvůli válce. Sám prezident to včera večer řekl,“ napsal J. D. Vance ve svém pečlivě formulovaném příspěvku na síti X, který zveřejnil po drtivé porážce republikánů ve volbách do Kongresu.
„Pokud chcete tvrdit, že to za to stálo, že kvůli tomu stálo za to přijít na příštích šest let o Senát, tak to řekněte. Obhajujte, že to byla přijatelná cena. Ať už s tím souhlasíte, nebo ne, alespoň je to upřímné,“ dodal viceprezident.
BBC označila Vanceova slova za mimořádná – jen těžko bychom totiž v nedávné americké historii hledali případ, kdy se úřadující viceprezident tak ostře rozešel s prezidentem v jedné ze zásadních otázek zahraniční politiky.
Ještě překvapivější však byla Trumpova reakce. Prezident, který od svých nejbližších spolupracovníků obvykle vyžaduje bezvýhradnou loajalitu, na Vanceova slova reagoval poměrně smířlivě. Jedním dechem však dodal, že kdyby měl znovu stejnou možnost volby, rozhodl by se stejně.
„Vím, jak to cítí. Myslím, že to bylo v pořádku,“ řekl Trump novinářům v reakci na viceprezidentův příspěvek. „Věděl jsem to, když jsem do toho šel. Zabránili jsme jim získat jadernou zbraň a nikdy ji mít nebudou,“ dodal.
Trumpův nástupce, nebo jeho soupeř?
Vanceovy výhrady vůči válce s Íránem jsou ve Washingtonu dlouhodobě veřejným tajemstvím. Ačkoli konflikt od únorového útoku amerických a izraelských sil na Teherán veřejně podporoval, podle dřívějších zpráv médií na uzavřených schůzkách s představiteli administrativy vyjadřoval nesouhlas.
Deník Welt připomíná, že Vanceova kancelář například několikrát poskytla americkým médiím informace o interních diskusích v Bílém domě, které předcházely rozhodnutí zahájit válku s Íránem, přičemž Vance v nich vždy vystupoval jako jeden z mála představitelů administrativy, kteří prezidenta varovali před vstupem do konfliktu a odmítali ho podpořit.
Tyto rozpory se však dosud na veřejnost příliš nedostávaly a Vance se vůči prezidentovi vymezoval spíše nepřímo. To se změnilo až po volebním debaklu republikánů.
„J. D. se tentokrát vydal vlastní cestou. Řekl: Tohle byl můj postoj a měl jsem pravdu. Nikdo proti tomu neprotestoval. J. D. z toho vyšel jako vítěz a nyní je vůdcem americké pravice,“ uvedl pro The Telegraph zdroj z Vanceova okolí.
Podle zdroje Fox News se však Vance nechce od Trumpa úplně odvrátit. Spíše se snaží získat na svou stranu republikány, kteří jsou sice stále příznivci Trumpa, ale nesouhlasí s jeho zahraniční politikou a cítí se kvůli ní podvedení. Právě v nich chce Vance podle zdroje najít své spojence. „Vance je náš člověk,“ shrnul jeho strategii.
Daniel Byman z Centra pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) pak pro BBC uvedl, že pokud se Vance rozhodne kandidovat na prezidenta, bude podle něj muset velmi opatrně hledat rovnováhu mezi vymezováním se vůči současné hlavě státu a zachováním její podpory.
Právě takovou strategii bylo možné sledovat i v samotném Vanceově příspěvku – Trumpa v něm totiž výslovně nezmínil a část své analýzy volebních výsledků připisoval nejmenovaným odborníkům na průzkumy veřejného mínění.
„Vance opatrně zkouší, co si může dovolit,“ dodala republikánská stratéžka Ashley Davisová.
Vance nastínil vlastní program
Viceprezident ve svém příspěvku představil také čtyři kroky, které by podle něj mohly republikánům pomoci získat ztracené voliče zpět. Patří mezi ně ukončení války s Íránem, zaměření na životní náklady a inflaci, prosazování politiky „Amerika na prvním místě“ a změna vztahů se státem Izrael.
Tyto čtyři body zároveň vystihují velkou část Vanceova politického světonázoru, který prosazuje od svého vstupu do velké politiky. Mohou tak naznačovat i podobu jeho případné prezidentské kampaně.
Zda se Vance skutečně rozhodne kandidovat, zatím není potvrzené. Jeho kandidatura se sice očekává, oficiálně ji ale dosud neoznámil a jeho spolupracovníci tvrdí, že o ní stále přemýšlí.
Není navíc úplně jasné, nakolik se viceprezident od Trumpa skutečně distancoval. Podle deníku The New York Times totiž svůj příspěvek před zveřejněním ukázal samotnému prezidentovi. To se ovšem rozchází s informacemi Telegraphu, podle jehož zdrojů Vance text připravil a zveřejnil bez Trumpova souhlasu.
Sám prezident se zatím vyhýbá jasné odpovědi na otázku, koho by podpořil jako republikánského kandidáta pro volby v roce 2028. Vance i ministr zahraničí Marco Rubio se od něj opakovaně dočkali slov chvály, Trump ale neřekl, kdy, případně zda vůbec, některého z nich podpoří.
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