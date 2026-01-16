„Všichni trpí.“ Ukrajincům doslova dochází energie, situace je kritická

Lidé ve frontových vesnicích trpí v zimě víc, než lidé z měst, říká Aljona Budagovska z Člověka v tísni.
Teploty na Ukrajině padají hluboko pod nulu. Čím dál více obyvatel je pak kvůli ruským útokům v těžkých mrazech bez dodávek tepla i elektřiny. A to i desítky hodin. Ukrajinský prezident se rozhodl vyhlásit stav nouze v energetickém sektoru. Deník Aktuálně.cz mluvil s Ukrajinkou Aljonou Budagovskou z organizace Člověk v tísni, která situaci zažívá na vlastní kůži.
„Právě jsem se vrátila z terénu. Tento týden jsem navštívila Charkov, Záporoží, Dnipro, byla jsem také v Kyjevě. Všude je situace, co se týče elektřiny a útoků na energetickou infrastrukturu, podobná,“ popisuje Budagovska.
Teploty v místech, která navštívila, podle ní padaly hluboko pod bod mrazu. „V Charkově bylo minus 12, v Záporoží bylo v noci minus 17. Pro Ukrajince je to teď nejhorší období, co se týče snášení obtížné situace,“ vysvětluje.
Aljona pracuje jako vedoucí oddělení propagace a komunikace české neziskové organizace Člověk v tísni. Žije přitom v hlavním ukrajinském městě Kyjevě, kde na začátku ledna došlo k obrovskému útoku na energetickou infrastrukturu.
Zimu a desítky hodin bez elektřiny tak zažívá na vlastní kůži. „Když nefunguje topení a venku je minus 15, minus 18 stupňů, tak to cítíte, že je v bytě mnohem větší zima,“ říká.
Jak se dá v takové chvíli zahřát? „Existuje víc způsobů, od pití horkého čaje až po shánění spacích pytlů,“ vyjmenovává Budagovska.
Situace se podle ní v různých částech města liší, protože čtvrti zásobují jiné trafostanice a elektrárny. Někde tak může být elektřina po útocích obnovena rychleji než jinde.
Rusko na ukrajinský energetický sektor útočí denně už delší dobu, a přestože je síť poměrně odolná, pomalu jí dochází dech. S příchodem silné zimy je navíc poptávka po energiích na vytápění mnohem vyšší.
Právě kvůli tomu zasáhla Ukrajinu energetická krize, která dopadla i na hlavní město. Za poslední den podle ukrajinského letectva přišlo nejméně 82 útoků dronů, ukrajinská tajná služba SBU to označila za „zločiny proti lidskosti“.
Těžký život na frontové linii
Většina bojů se odehrává v dálce od Kyjeva na východě země, třímilionové město má ale mnohdy větší problémy než menší obce. V budovách, které mají někdy i desítky pater, je totiž velmi složité vytápění nahradit například kamny. Někde to nejde vůbec.
„Dobře jsou na tom ještě ti, co topí plynem. Já třeba doma topím elektřinou, takže když nejde, tak si nezatopím ani neuvařím,“ přidává osobní zkušenost Budagovska.
„Dokonce i starosta Kyjeva (Vitalij Kličko – pozn. red.) oznámil obyvatelům, že pokud mají možnost opustit město a být někde, kde je k dispozici alternativní vytápění, ať to udělají,“ vypráví s tím, že v tomhle má zase výhodu díky tomu, že má chatu. Někteří ovšem takový „luxus“ nemají.
Je těžké určit, kdo je na tom nejhůř, Budagovska ovšem upozorňuje na problémy, které mají zvlášť starší lidé poblíž frontové linie.
„Nemají přístup k dostatku dřeva, briket nebo něčeho jiného, čím by se v zimě mohli zahřát. Už předtím byli v obtížné situaci a nyní s výpadky elektřiny je to pro ně ještě těžší. A s neustálými útoky se fronta přibližuje stále blíž a blíž,“ konstatuje.
Opravit všechno nejde
Otázkou je, jak dlouho ještě Ukrajinci zimu vydrží. Pracovníci energetického sektoru podle Budagovské pracují naplno a daří se jim síť rychle opravovat, přesto nelze opravit všechno.
„Ještě pár útoků a nevím, co se stane potom. Když vám někdo jednou střelí do nohy, je to jedna věc. Ale když je ta samá noha několikrát zasažena různými kulkami, pak tu nohu prostě ztratíte,“ popisuje obavy z budoucnosti.
Nepomáhá tomu ani předpověď počasí, ve zmíněném Kyjevě by se denní teplota neměla přehoupnout přes nulu minimálně další týden. Podle meteorologů bude přes den okolo -12°C s tím, že v noci může spadnout až skoro k -20°C.
Navzdory všemu je ale jedna věc, která na Ukrajině stále funguje: rozvážkové služby, které vozí jídlo. Tak teď nahrazujeme možnost si doma uvařit Budagovska. „Docela často si objednávám Uber Eat. Takže to je něco, co funguje. Alespoň teď,“ uzavírá.